Togg T10X satın almak isteyenlere müjde! Üretim sayısı artırılıyor

Togg, T10X için ön siparişlerin 100 bin adedi geçmesi üzerine, çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, yakında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Markanın ilk modeli ise T10X olarak isimlendirilen C segmenti SUV model olacak. Gelen büyük ilgi üzerine Togg T10X sahiplerinin çekiliş ile belirlenmesine karar verilmişti. Şimdi ise çekiliş süreci ile müjdeli bir haber geldi.

2023 yılı için belirlenen üretim miktarı artırıldı

Togg, mart ayı sonunda kullanıcılarla buluşacak Türkiye'nin otomobili T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. pic.twitter.com/iu90lN7GGV — Togg (@Togg2022) March 25, 2023

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Togg T10X'in ön sipariş sürecinin ilk haftası bitti: 100 bin ön sipariş alındı!

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler ise 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Markanın, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 8 bin adet artırması üzerine konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

"Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. 2023 yılında teslim edeceğimiz akıllı cihazlarımızın da ağırlıklı olarak kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik. Bu amaçla 12.000 bin adet olarak belirlediğimiz 2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bin adete çıkardık. Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak. Gemlik Teknoloji Kampüsü'müzün insan kaynağı, teknik altyapı ve kapasitesi, mobilite sektörü tedarik zincirini olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumlar ortaya çıkmadığı sürece, bu rakamı üretebilecek seviyededir".

Togg T10X özellikleri