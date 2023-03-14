Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte donanım seçenekleri!
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Togg T10X fiyatı, donanım seçenekleri ve satış tarihleri belli oldu. Peki Togg T10X Euro NCAP sonucu belli mi? Togg T10X ne zaman satılacak?
Yerli otomobilimiz Togg'un merakla beklenen C-SUV modeli Togg T10X'in fiyatı ve satış tarihleri belli oldu. Togg T10X fiyatı, satış tarihi, donanım seçenekleri ve Euro NCAP testi hakkında tüm sorularının cevabını sizin için videomuzda bir araya getirdik.
Togg T10X satış tarihi belli oldu!
Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. Ayrıca Togg T10X için ön siparişler 16 – 27 Mart arasında Trumore ve web sitesi üzerinden alınacak. Dilerseniz donanımına, batarya özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.
İki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği sunulacak
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD arkadan itişli modelin, iki farklı batarya seçeneği mevcut. Ayrıca batarya seçimine göre de 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Ek olarak, T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP), 88,5 kWh olan ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum Togg T10X fiyatları ve donanım seçenekleri V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL Togg T10X Türkiye satış fiyatı belli oldu! Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak T10X'in 435 HP güce ve 700 Nm torka sahip dört çeker versiyonunun satışa çıkacağı tarih belli oldu. Ek olarak 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan çift motorlu bu araç özel seri takvimine dahil edildi. Ayrıca bu serinin de 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyleyelim. Togg T10X'te hangi donanımlar olacak? Otomobilde 12,3 inç gösterge ve 29 inç bilgi eğlence şeklinde 2 ekran mevcut. Ancak ikisi bir arada 41,3 inçlik uçtan uca ekran deneyim sunuyor. Ek olarak 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet, Wi-Fi hot spot özelliği ve Snapdragon işlemcili dijital kokpit olduğunu da söyleyelim. Ayrıca tüm bu özellikler T10X'de standart olarak sunuluyor. Togg Euro NCAP testinden kaç yıldız aldı? Togg T10X, kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlıyor. Bu sayede Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alması hedefleniyor. Standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı mevcut. Ek olarak, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistanı da güvenli bir sürüş sağlıyor ve de gelecek modellerde 3. seviye otonom desteğiyle birlikte bu özellikler de gelişecek. Siz Togg T10X fiyatı ve donanım seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg T10X, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ÖzelliklerVerilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
TOGG Teknoloji Haberler
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg T10X fiyatları ve donanım seçenekleri
V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
Togg T10X Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak
T10X'in 435 HP güce ve 700 Nm torka sahip dört çeker versiyonunun satışa çıkacağı tarih belli oldu. Ek olarak 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan çift motorlu bu araç özel seri takvimine dahil edildi. Ayrıca bu serinin de 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyleyelim.
Togg T10X'te hangi donanımlar olacak?
Otomobilde 12,3 inç gösterge ve 29 inç bilgi eğlence şeklinde 2 ekran mevcut. Ancak ikisi bir arada 41,3 inçlik uçtan uca ekran deneyim sunuyor. Ek olarak 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet, Wi-Fi hot spot özelliği ve Snapdragon işlemcili dijital kokpit olduğunu da söyleyelim. Ayrıca tüm bu özellikler T10X'de standart olarak sunuluyor.
Togg Euro NCAP testinden kaç yıldız aldı?
Togg T10X, kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlıyor. Bu sayede Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alması hedefleniyor.
Standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı mevcut. Ek olarak, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistanı da güvenli bir sürüş sağlıyor ve de gelecek modellerde 3. seviye otonom desteğiyle birlikte bu özellikler de gelişecek.
Siz Togg T10X fiyatı ve donanım seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg T10X, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!