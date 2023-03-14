Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte donanım seçenekleri!

ÖzelliklerVeriler Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Togg T10X fiyatları ve donanım seçenekleri

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

Togg T10X Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

T10X'in 435 HP güce ve 700 Nm torka sahip dört çeker versiyonunun satışa çıkacağı tarih belli oldu. Ek olarak 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan çift motorlu bu araç özel seri takvimine dahil edildi. Ayrıca bu serinin de 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyleyelim.

Togg T10X'te hangi donanımlar olacak?

Otomobilde 12,3 inç gösterge ve 29 inç bilgi eğlence şeklinde 2 ekran mevcut. Ancak ikisi bir arada 41,3 inçlik uçtan uca ekran deneyim sunuyor. Ek olarak 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet, Wi-Fi hot spot özelliği ve Snapdragon işlemcili dijital kokpit olduğunu da söyleyelim. Ayrıca tüm bu özellikler T10X'de standart olarak sunuluyor.

Togg Euro NCAP testinden kaç yıldız aldı?

Togg T10X, kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlıyor. Bu sayede Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alması hedefleniyor.

Standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı mevcut. Ek olarak, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistanı da güvenli bir sürüş sağlıyor ve de gelecek modellerde 3. seviye otonom desteğiyle birlikte bu özellikler de gelişecek.

Siz Togg T10X fiyatı ve donanım seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg T10X, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!