Togg T10X çekilişi için geri sayım başladı! İşte detaylar

T10X imodeli için 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere toplamda 40 bin kişi seçilecek. Togg T10X çekilişinin canlı yayını nasıl izlenir?

Geçtiğimiz ay tanıtılan ve ön sipariş süreci tamamlanan Togg T10X, bugün gerçekleştirilecek çekilişle sahiplerini bulacak. 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere toplamda 40 bin kişi seçilecek. Togg T10X çekilişinin canlı yayını nasıl izlenir?

Togg T10X çekilişi bugün gerçekleştirilecek

Togg T10X modelinde V1 ve V2 olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Şirket, ilk olarak her iki versiyonun da arkadan itişli modellerini piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket, toplam 177 bin 467 adet ön sipariş aldıklarını belirtti.

V1 modelinde sadece standart menzil sunulurken, V2 modelinde standart menzil ve uzun menzil seçenekleri mevcut. Togg T10X modelinde ikinci seviye sürüş destek sistemi de bulunuyor. Tesla modellerinde de aktif olarak ikinci seviye sürüş destek sisteminin kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Togg T10X çekilişinin canlı yayını nasıl izlenir?

Şirket, çekilişin YouTube canlı yayınında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bugün gerçekleştirilecek çekiliş, saat 21.00'da başlayacak.

Twitter'dan duyuru yayınlayan Togg, "#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Togg T10X özellikleri