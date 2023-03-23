Yerli şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca bilinen adıyla Togg tarafından üretilen ilk model T10X için ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. Bugüne kadar da 50 bine yakın sipariş alındı. Fakat bazı dolandırıcıların yeni yöntemler kullanarak müşterileri kandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Togg, T10X alacakları dolandırıcılara karşı uyardı.

Togg, T10X alacakları dolandırıcılara karşı uyardı! İşte o açıklama

Togg tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kullanıcılarımızın T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. T10X için ön siparişler App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden alınmaktadır."

Togg, ön sipariş sürecine dair tüm soruları yanıtladı

Kredi kartımla ödeme yaptım neden Premium olamıyorum?

Sadece kendinize ait bir banka hesabından banka para transferi yaparak Premium hesaba geçiş yapabilirsiniz.

Uygulamadan ön sipariş verirken "Sizden kaynaklanmayan bir hata oluştu." şeklinde uyarı alıyorum. Nasıl ilerlemeliyim?

Bu hatayı alan kullanıcılarımızın sorununu en kısa sürede çözmek için sistemlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz.

CES 2023'ün en iyi markaları seçildi! Togg kaçıncı sırada?

Banka hesabından veya kredi kartından para transferi yaptım ama e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferlerini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı size ait olmalıdır. Açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır. Unutmayın, para transferi standart süresi yarım saattir. Fakat yoğunluk nedeniyle işlemin gerçekleşmesi yaklaşık beş saat kadar sürebilir.

Ön sipariş için e-Cüzdanımda yeterli tutarda para var. Fakat bakiyemle ilgili hata aldığım için ön siparişimi tamamlayamıyorum.

İnternet tarayıcınızın önbellek ve tarama verilerini temizledikten sonra bu sorun ortadan kalkacaktır.

Birden fazla kredi kartıyla işlem yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir kredi kartının transfer işlemi tamamlandıktan sonra diğer kredi kartıyla işleme devam etmenizi öneririz.

Aynı zamanda hem kredi kartı hem de banka hesabımdan e-Cüzdanıma yükleme yapabilir miyim?

Hem banka transferi hem de kredi kartı kullanarak e-Cüzdanınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir transfer işlemi tamamlandıktan sonra diğer transfer işlemi ile devam etmenizi öneririz.

Başka bir kişiye ait banka hesabından e-Cüzdanıma transfer yapmak istedim. Fakat bakiye e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır. Değilse, gönderdiğiniz tutar banka işlem süresine bağlı olarak hesabınıza iade edilecektir.

Bankadan para transferi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır. Alıcı IBAN ve bilgilerini kontrol ettikten sonra açıklama kısmında sadece belirtilen e-Cüzdan numaranızın yazdığından emin olun.

Dikkat etmeniz gerekenler;

Banka para transferlerinde EFT saatlerine dikkat etmeyi unutmayın.

Sistem yoğunluğu nedeniyle yüklediğiniz bakiyenin e-Cüzdanınıza yansıması vakit alabilir.

Banka para transferi yaptığınız hesabın kendinize ait olması gerekmektedir.

Banka transferi yaparken açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır ve farklı bilgiler eklenmemelidir. Aksi durumda transferiniz gerçekleşmeyecektir.

Banka transferi yaparken alıcı bilgilerini belirten şekilde yazdığınızdan emin olun.

Ön sipariş dönemi 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

Togg, T10X alacakları bu sözlerle uyardı. Ardından kullanıcıların sorularını yanıtladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!