Togg sarı siteyi salladı! 2. el piyasası hareketlendi mi?

Togg, dün akşam saatlerinde düzenlediği etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modelini seri üretim bandından indirdi. Tabii son birkaç gün içerisinde bu aracın renk seçeneklerinden özelliklerine kadar birçok bilgi açığa çıktı. Bunun üzerine 2. el alışveriş sitelerinde otomobil ilanlarında Togg etkisi görülmeye başlandı. Peki ne kadarı gerçek ne kadarı suni?

Togg 2. el piyasasını hareketlendirdi mi?

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi 2. el otomobil satan birçok kişinin ilan başlığında Togg yer alıyor. Geneline baktığımızda ise "yerli otomobil almak için satılık" ya da "Anadolu veya Oltu için satılıktır" şeklinde ilanlar görüyoruz.

Tabii Togg henüz C-SUV modelini satışa veya ön siparişe açmadı. Hatta fiyatı bile belli değil. Önümüzdeki şubat ayında internet sitesi üzerinden ön siparişleri başlatmasını ve mart ayının ortasında satışa sunarak ay sonuna doğru teslim edişini görmeyi bekliyoruz.

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Dolayısıyla şu anda satılan otomobillerin bir çoğunun sahibi yalnızca projeye destek amacıyla bu başlıkları atıyor. Tabii içlerinde gerçekten ön siparişten birkaç ay önce aracını satarak hazırlık yapanların olması da mümkün.

Fakat 3. taraf kişilerin iddia ettiği gibi 2. el piyasasında Togg nedeniyle ciddi bir hareketlenme yok. Zaten toplam ilan sayısına baktığımızda da bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Ancak Şubat ayı yaklaştıkça bugünkü tablonun çok daha büyüdüğünü ve insanların hem destek amacıyla hem de gerçekten Togg almak için otomobillerini sattığını görebiliriz.

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