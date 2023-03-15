Togg piyasadaki rakiplerine göre ne kadar avantajlı?

Yerli otomobil Togg'un 953 bin TL fiyat etiketine sahip baz modeli diğer rakiplerine göre daha mı avantajlı? İşte detaylar...

Yerli otomobil Togg geçtiğimiz salı günü ön sipariş usulü ile satışa çıktı. 3 farklı donanım paketiyle sunulan modelin baz donanımıysa 953 bin TL fiyat etiketine sahip. Ön satışta toplamda 100 bin adet sipariş alınacak ve hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Nisan ve temmuz ayında ise Togg'u yollarda görebileceğiz. Peki Togg'un piyasadaki diğer markalara göre avantajları ve dezavantajları neler? Yerli otomobil daha mı mantıklı? İşte detaylar…

Yerli otomobil Togg ve piyasadaki rakipleri listemiz!

Aracın kısa menzilli baz versiyonu (953 bin TL'ye satılan) ile piyasada en çok satılan rakiplerini kıyaslayacağımız listemize öncelikle yerli otomobilin özellikleriyle başlayalım.

ÖzelliklerVeriler Motor160 KWBeygir gücü218 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km Otonom sürüş2. seviyeMotor seçenekleriArkadan itişliBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km Şarj SüresiRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

1-Peugeot e-2008

Piyasada aynı segmentte yer alan en çok satan rakiplerine geldiğimizdeyse bizi ilk olarak Peugeot e-2008 karşılıyor. Markanın C elektrikli SUV segmentinin temsilcisi olan model yakın bir tarihte ülkemizde satışa sunuldu. 332 km menzile sahip otomobil 136 Hp güce sahip. Togg' kıyasla düşük bir beygir gücü diyebiliriz. 0'dan 100 km/s ise 9.2 saniye de ulaşıyor. e-2008 1 milyon 2 bin 381 TL'ye satılıyor. Yani yerli otomobilden 50 bin TL civarında daha pahalı.

Togg nasıl alınır?

2-Volvo XC-40 Recharge

Volvo'nun SUV segmentinin C temsilcisi olan XC-40 elektrikli ve benzinli versiyonu ile ülkemizde satışta. Recharge olarak adlandırılan elektrikli versiyon 231 Hp güce sahip. Fabrika verisi olarak 425 km menzile ulaşabilen model 1 milyon 753 bin 858 TL fiyat etiketine sahip. Yani yerli otomobilden 800 bin TL civarında daha pahalı.

3- Mercedes Benz EQA

Lüks üretici Mercedes-Benz'in elektrikli serisi EQ'nun giriş modeli olan EQA 292 Hp güç üreten versiyonu ile ülkemizde satışta. Model bu tam kapasite batarya ile 422 km menzil sunabiliyor. Modelin Türkiye fiyatıysa 1 milyon 970 bin 738 TL. Yani yerli otomobilden 1 milyon TL civarında daha pahalı.

4- Alfa Romeo Tonale

İtalyan rüzgarının C segment elektrikli SUV temsilcisi Tonale şu an sadece dizel motor seçeneği ile satışta. Ancak yakın bir zamanda elektrikli versiyonunun da geleceği konuşuluyor. Aracın dizel versiyonunun satış bedeliyse 1 milyon 502 bin 300 TL. Yani yerli otomobilden 600 bin TL civarında daha pahalı.

Genel tabloya baktığımızda yerli otomobil Togg segmentinde yer alan diğer otomobillere göre çok daha düşük bir fiyata satılıyor. Bu uygun fiyat politikası yerli otomobilin talebini arttıracaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!