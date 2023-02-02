Togg ön siparişleri başlıyor! Nasıl satın alınacak?

Gündemde yer alan teknoloji gelişmelerini bugün saat 17: 00'da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz.

SDN 5 Çayı 252. bölümü ile sizlerle

5 Çayı canlı yayınımızın 252. bölümünde SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, SDN editörüleri Samet Jankovic ve Osman Furkan Şahin, bu hafta gelişen teknolojik olayları değerlendirecek.

Otomobil olarak değil akıllı cihaz olarak adlandırılan yerli elektrikli modeller için ön sipariş hakkının NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle sunulacağı açıklandı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda 2023 yılında teslim edilecek ilk modellerin bu yöntemlerle sahiplerine ulaştırılacağı belirtiliyor.

Adı geçen yöntemlerin sırası ile Trumore uygulamasında yer alacağını açıklayan şirket, Şubat ayı içerisinde ön siparişlerin başlayacağını belirtiyor. İlk siparişlerin ise yılın birinci çeyreği sonunda sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. 2023 yılı içerisinde siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere teslim edilecek.

Daha önce açıklandığı üzere Togg, Trumore uygulaması üzerinden başlatacağı açık artırma ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT'yi satışa sunacak. Bu NFT'leri satın alanlar ise "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı elde edecekler. Togg satın alım sürecini ve Trumore'u yayınımızda detaylıca inceleyeceğiz.