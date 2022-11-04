Togg nasıl üretiliyor? A'dan Z'ye tüm aşamalar!

Togg nasıl üretiliyor? Bugün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda A'dan Z'ye tüm süreç gösterildi.

Togg, 29 Ekim'de düzenlediği etkinlikte seri üretim bandından inen ilk otomobillerini gösterdi. Tabii bununla birlikte satışa çıkacağı tarih ve yeni gelecek modeller de ortaya çıktı. Bugün ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı video ile A'dan Z'ye "Togg nasıl üretiliyor?" sorusunu yanıtladı.

Togg nasıl üretiliyor?

Togg tarafından geçtiğimiz dönemde alınan robotları ve de fabrika içerisindeki üretim ve boya tesislerini yakından gördük. Hatta buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz videoda SDN kurucusu Hakkı Alkan'ın Gemlik kampüsündeki turunu izleyebilirsiniz.

29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı ve bakanlar başta olmak üzere yüzlerce gazetecinin katılımı ile seri üretim bandı çalıştırıldı. Fakat birkaç gündür sosyal medyada tesislerde hala inşaatın devam ettiği ve aslında araçların başka bir yerde üretilip Türkiye'ye getirildiğine yönelik bazı videolar paylaşılıyor.

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Tabii Togg Gemlik kampüsünde Siro batarya üretim tesisi başta olmak üzere birçok bölümde ihtiyaca göre inşaatların devam etmesi normal. Fakat Togg tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yukarıdaki paylaşım akıllardaki tüm soru işaretlerinin giderilmesini ve yanıltıcı bilginin önüne geçilmesini sağladı.

Zira 21 dakika uzunluğundaki bu videoda aracın şasesinden kapılarına, direksiyonundan motoruna ve lastiklerinden düğmelerine kadar A'dan Z'ye Togg nasıl üretiliyor sorusuna yanıt veriyor. Ayrıca kampüsün boyutu ve robotların işleyişini de detaylıca görebiliyoruz.

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