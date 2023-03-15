Bugün yapılan açıklama ile birlikte yerli otomobil markamız Togg'un ilk modelinin ismi ve fiyatları açıklandı. Togg T10X olarak isimlendirilen C segmentindeki SUV model, yapılan açıklamaya göre 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Togg satın almak için yapılması gerekenler

İki farklı donanım ve menzil seçeneği ile yola çıkacak olan Togg T10X, giriş seviyesinde 160 kW motor gücü ve arkadan itişli kurulum ile karşımıza çıkıyor. 314 kilometre menzile sahip olan ve V1 adı verilen donanım seviyesine sahip olan model için istenen fiyat 953 bin TL. Aynı versiyonun V2 donanım seviyesindeki fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Diğer yandan 160 kW güce sahip olan aracın bir de 523 kilometre menzil sunan diğer bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonun fiyatı etiketi 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi. Peki, nisan ayı ile birlikte yollara çıkmaya hazırlanan yeni Togg nasıl alınır?

Togg T10X Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Togg T10X, 2023 yılı boyunca çekiliş yöntemiyle belirlenerek kullanıcıları ile buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Trumore veya internet sitesi üzerinden çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesinde istedikleri modeli konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle ise ön sipariş sahipleri belirlenecek. Bu süreçten sonra araçlar versiyonlarına göre çekiliş sırası gözetilerek sahiplerine teslim edilecek.

Ancak Togg aracın farklı versiyonlarını değişen dönemlerde üreteceği için teslim sürecinde çekiliş sırası bu duruma göre farklılık gösterebilecek. Çünkü yapılan açıklamaya göre uzun menzilli V2 donanım seviyesine sahip araç Nisan ayında sahiplerine teslim edilirken, diğer versiyonlar için Temmuz ayı hedef gösteriliyor.

Kısa menzilli V1 pakete sahip model için planlanan teslim süreci 20 bin TL'lik lansman özel paketi ile birlikte Temmuz ayında başlıyor. Kısa menzilli V1 pakete sahip versiyonu lansman özel paketinden yoksun olarak tercih ettiğinizde ise teslim tarihi kasım ayına kadar sarkıyor.

Kısa menzilli V2 donanım seviyesi de 35 bin TL'lik lansman özel paketi ile birlikte yine Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacak. Hal böyleyken, eğer siz çekilişten birinci sırada çıkmış olsanız bile eğer kısa menzilli versiyonlardan birisini tercih ettiyseniz aracınızı Nisan ayında değil, satışa sunulduğu ilk gün teslim alabileceksiniz.

Togg herhangi bir karmaşa yaşanmaması adına bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu: "Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak."

Togg T10X özellikleri