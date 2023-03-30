Togg kura sonuçları nasıl sorgulanır? Togg çekiliş sonucu sorgulama! İşte konuyla ilgili detaylar ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

Yerli otomobil Togg T10X ön sipariş süreci bitti. 177 bin 467 adet ön siparişin arasından ilk 20 bin Togg T10X modelinin sahipleri belli oldu. Peki bu talihliler kimler? Togg kura sonuçları nasıl sorgulanır? Nasıl Togg çekiliş sonucu sorgulama yapılır? İşte detaylar…

Togg çekiliş sonucu sorgulama!

Bilindiği üzere Togg akıllı cihazı T10X'in ön sipariş süreci bitti. Bugün yanı 29 Mart 2023 tarihindeyse ön sipariş çekilişi yapıldı. Çekilişle birlikte 20 bin adet Togg akıllı cihazının sahibi belirlendi. Yapılan çekilişle birlikte belirlenen asıl veya yedek talihlileri www.togg.com.tr resmi internet adresinden sorgulayabilirsiniz.

T10X için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi https://t.co/iEW6DbrZbZ adresinde ve Trumore uygulamasında yayında.#Togg pic.twitter.com/KG3ND8vuAY — Togg (@Togg2022) March 29, 2023

Çekiliş nasıl yapıldı? Togg sahiplerini bekleyen sürprizler ve detaylar neler?

Togg çekilişi ön sipariş veren 177 bin 467 kullanıcı arasında yapıldı. Çekilişte 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli seçildi. Toplamda 40 bin kişi seçilmiş oldu. Asıl talihliler otomobili almaya hak kazanacak. Aracı alma haklarını kullanmadıkları takdirde haklarını kaybedecekler ve o T10X için seçilmiş yedek talihlinin aracı alma hakkı olacak.

Togg T10X çekilişi açıklandı!

Asıl veya yedek listeye seçilmemiş olan kullanıcılarınsa ön ödeme esnasında yaptıkları ücret hesaplarına geri yatırılacak. Araçlar sahiplerine Nisan ayından itibaren teslim edilmeye başlanacak. İlk etapta V2 versiyonun teslimatları yapılacak. Hemen arkasında V1 uzun ve V1 kısa menzilli versiyonun teslimatları yapılacak.

Togg T10X özellikleri ve teknik detayları…

Togg T10X V1 ve V2 versiyon modellerinin teknik özellikleri ve detayları tablosu…