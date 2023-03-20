Togg ilgi çekmeye devam ediyor: Ön sipariş sayıları belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci başlayan Togg T10X aracı için üretim videolarının ardından yeni bir bilgi daha geldi. 6 farklı renk ile üretilen Togg T10X'lerin aşama aşama tüm üretim süreçleri paylaşıldı. Şimdi ise ülke çapında dikkat çeken aracın toplamda ulaştığı ön sipariş sayısı belli oldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Togg T10x ön sipariş sayısı belli oldu!

Yerli otomobil Togg T10X, ön sipariş süreci başladığından beri ülke çapında büyük ilgi gördü. İlk 24 saatte 22 bin 150 ön sipariş sayısına ulaşan araç, an itibariyle bu sayıyı 41 bine çıkardı. Araç, ön sipariş verenler arasından çekiliş usülü ile yeni sahiplerini bulacak. 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açık olan araç, 28 Mart tarihinde noter eşliğinde çekilişe girecek. Sonrasında ise çekiliş sırası gözetilerek yeni sahiplerine teslim edilecek.

İki farklı donanım ve menzil seçeneği ile yola çıkacak olan Togg T10X, giriş seviyesinde 160 kW motor gücü ve arkadan itişli kurulum ile karşımıza çıkıyor. 314 kilometre menzile sahip olan ve V1 adı verilen donanım seviyesine sahip olan model için istenen fiyat 953 bin TL. Aynı versiyonun V2 donanım seviyesindeki fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Binlerce Togg nasıl üretiliyor? Üretimden ilk görüntüler geldi!

Diğer yandan 160 kW güce sahip olan aracın bir de 523 kilometre menzil sunan diğer bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonun fiyatı etiketi 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir videoda Togg T10X'in üretim süreci ortaya çıktı. Videoda Togg T10X modellerinin ilk şase hallerinden banttan indikleri ana kadar gösteriliyor. Ayrıca bu sayede fabrika içerisindeki tüm üretim noktalarını da görebiliyoruz.

Ek olarak Togg'un diğer modelleri ise şu şekilde: