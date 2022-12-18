Togg'dan nihai batarya, şarj ve menzil paylaşımı!

Togg, bugün sosyal medya hesapları üzerinden "e-Nasıl Şarj Edilir Bu Elektrikli Otomobiller?" isimli videolu bir paylaşım yaptı. Burada önümüzdeki şubat ayında satışa sunulacak olan "Togg C-SUV modeli kaç dakikada/saatte şarj oluyor?" ve "Menzili kaç km?" gibi batarya, şarj ve menzil hakkında akıllarda kalan soruları yanıtladı.

Togg, kaç dakikada/saatte şarj oluyor?

Togg da dahil tamamen elektrikli otomobilleri şarj etmenin 3 farklı yöntemi mevcut. Bunlardan ilki ve en basit olanı; aracı satın aldığınız zaman yanında verilen veya sonradan satın alabileceğiniz şarj kablosunun bir ucunu arabanın şarj soketine, diğer ucunu ise evinizdeki herhangi bir prize takarak yapabilirsiniz.

İkinci olarak; dilerseniz satın alarak evinize kurdurabileceğiniz, fakat AVM ve otoparklarda sıkça rastladığımız duvar tipi AC şarj istasyonu üzerinden normal prize kıyasla 4 ila 8 kat arası daha hızlı şekilde şarj işlemini sağlayabilirsiniz.

https://shiftdelete.net/togg-ne-kadar-yakiyor

Son olarak Trugo, eŞarj ve ZES benzeri hızlı şarj istasyonları aracılığıyla DC üzerinden oldukça hızlı bir şekilde aracın bataryasını doldurabilirsiniz. Tabii bu noktada eğer şehirler arası yolculuk yapmıyorsanız evde şarj etmenin çok daha ucuza mal olacağını belirtelim.

Bu üç farklı şarj yöntemini açıkladıktan sonra "Togg, kaç dakikada/saatte şarj oluyor?" sorusuna yanıt verebiliriz. Togg'un 300+ km ve 500+ km menzil sunan şeklinde 2 farklı batarya seçeneği olacak. Aracı evde prize taktığınız zaman 24 saatte 300 km menzil sunacak.

Yani düşük menzil sunan paketi satın aldıysanız 24 saatte bataryasını tamamen doldurabileceksiniz. Fakat hem istasyonlara gitmekle uğraşmayayım hem de hızlı dolum yapsın diyorsanız AC tipi duvar şarj istasyonu almanız gerekiyor. Zira bu sayede 3 ila 6 saat arası gibi normal prize kıyasla 4 ila 8 kat arası daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Ancak tüm bunlarla uğraşmak istemiyor ve benzin istasyonuna gidip kısa sürede depoyu doldurduğunuz deneyimi yaşamak istiyorsanız o da mümkün olacak. Özellikle 600'den fazla noktada kurulumu devam eden ve aynı anda 2 bin aracı şarj edebilecek olan bin adet Trugo istasyonunu kullanırsanız 30 dakikadan kısa bir şarj süresinde 300 km menzil elde edebilirsiniz.

Tabii 500+ km olan batarya paketi olan aracın verileri biraz daha farklı. Örneğin 25 dakikalık Trugo DC şarj istasyonu kullanımında bataryanız yüzde 20'den yüzde 80'e kadar yaklaşık olarak yüzde 60'lık bir dolum yapacak. Bu da zaten ideal kullanım şekli olarak sunuluyor.

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