Togg'dan ilk müşterilerine NFT sürprizi!

Togg'dan beklenmedik bir NFT hamlesi geldi. Togg C-SUV modelinin ilk müşterisi olan Cumhurbaşkanına NFT hediye edildi.

Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirerek seri üretim sürecini başlatan Togg, teknolojik yenilikleri takip etmeyi unutmuyor. Yerli elektrikli araba şirketi, ilk müşterisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a özel NFT oluşturduğunu duyurdu.

Togg, ön sipariş faturalarını NFT olarak mı verecek?

Togg ilk olarak CES 2022 fuarında Avalanche blockchain'in kurucusu olan Ava Labs ile bir ortaklık başlattığını duyurmuştu. Seri üretimin ilk müşterisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a ise Avalanche üzerinde bir NFT oluşturuldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ve Saygıdeğer Hanımefendi @EmineErdogan'ın #Anadolu renk ilk akıllı cihaz siparişlerinin hayırlı olmasını dileriz. https://t.co/1swQkHlTg8 — Togg (@Togg2022) November 4, 2022

Konuyla ilgili açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için Avalanche blok zincirine işlenen bu Nitelikli Fikri Tapu (NFT), 27 Aralık 2019 tarihli "Togg Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda

gösterimi yapılan C-SUV modeli için verdikleri ilk siparişe istinaden Togg tarafından üretilip, 29 Ekim 2022 tarihinde teşrif ettikleri Gemlik Kampüsünün açılışında kendilerine arz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kampüs açılışında Togg C-SUV modelinin resmi lansmanı da yapılmış oldu. C-SUV modelinin ilk alıcısı olan Cumhurbaşkanı ve eşi, Anadolu renginde iki otomobil sipariş etti.

Anadolu Grubu (yüzde 23), BMC (yüzde 23), Turkcell (yüzde 23), Zorlu Holding (yüzde 23) ve TOBB (yüzde 8) ortaklığında kurulan Togg, fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'nin elinde olan yerli ve milli ilk elektrikli otomobil modelini seri üretim bandından çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a özel olarak oluşturulan NFT'lerin diğer müşterileri kapsayıp kapsamayacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak yerli elektrikli otomobil şirketinin Avalanche ile iş birliği halinde olduğunu unutmamak lazım.

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