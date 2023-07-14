SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2032'ye kadar 1 milyon araç üreteceğini ve bu yıl sonuna kadar 20 bin araç piyasaya süreceğini açıkladı. Ayrıca, hızlı şarj istasyonlarının 81 ilde yaygınlaştırılacağı ve Togg'un 3 ülkeye hediye edileceği belirtildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg, 2032'ye kadar 1 milyon araç üretecek. Bu yıl sonuna kadar da 20 bin araç piyasaya sürmüş olacak" dedi.

Bakan Kacır, bakanlıkta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kacır, kamunun araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Aslında 15 yıllık bir projeksiyon yaptık ve bu ihtiyacın bir bölümünün yerli marka, milli marka, yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobille Togg'la karşılanmasını planladık. 30 bin araçlık bir alım garantisi verdik. Bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek. Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Ama tabii o 30 bin araçlık alım garantisi Togg'un finansman imkanlarına çok ciddi katkı sundu" dedi.