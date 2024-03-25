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Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor

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Standart otomobilden öte bir bilgisayar gibi çalışan Togg, son güncellemesiyle önemli yenilikler sunuyor. Togg 1.4.0 güncellemesi ile yüz tanımayla giriş, yeni temalar, aksesuar modda far ve ekran kapama gibi özellikler sunulacağı ortaya çıktı.

Togg 1.4.0 güncellemesi neler getiriyor?

Yerli otomobil için verilen güncellemenin en büyük odak noktası yüz tanıma özelliği oldu. Artık otomobile binerken şifre girmeye gerek kalmayacak. Kameralar kullanıcının yüzünü tanıyarak otomatik oturum açacak.

Diğer bir yenilik ise tema seçeneklerinin çeşitlendirilmesi oldu. Gri, mavi, yeşil, siyah gibi farklı renk temaları sunuldu. Böylece sürücü isteğine göre temayı kişiselleştirebilecek. Bu da araç içerisinde daha özelleşmiş bir tasarım sunacağı anlamına geliyor.

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Önemli bir diğer değişiklik ise aksesuar modunda far ve ekranı kapatma seçeneğinin eklenmesi oldu. Böylece araç çalıştırılmadan da farlar kapatılabilecek. Bu kullanıcı deneyiminde hem pratiklik hem de verim sağlayacak.

Öte yandan Elektronik Denge Kontrolü (EDS) özelliği de isteğe bağlı olarak kapatılabilecek. Görsellik açısından bazı iyileştirmeler de yolda. Ekran üzerindeki yazı tipleri, butonlar ve menüler bazı ufak tasarım yeniliklerinden geçecek.

Performans ve kullanıcı deneyiminde ise geçişlerin daha akıcı hale geldiği ifade edildi. Ayrıca ekran daha canlı ve net görünecek.

1.4.0 güncellemesi şu anda çeşitli Togg kullanıcıları arasında test ediliyor. Daha fazla detay geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz, ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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