TOBB ETÜ ve ASELSAN İşbirliğiyle Türkiye'de Kuantum Bilgisayar Üretilecek

TOBB ETÜ ve ASELSAN, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olan ASELSAN ile büyük bir işbirliği yaparak Türkiye'nin yerli ve milli ilk kuantum bilgisayarını üretecek. Bu işbirliği ABD'nin de desteğiyle gerçekleşecek.

TOBB ETÜ ve ASELSAN tarafından Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilecek. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olan ASELSAN ile büyük bir işbirliği yapacak. Bu işbirliğine yurtdışından da destek gelecek. Bu kapsamda Türkiye'nin yerli ve milli ilk kuantum bilgisayarı üretilecek. İşte detaylar…

ABD, TOBB ETÜ ve ASELSAN işbirliğinde kuantum bilgisayar üretilecek!

Amerika Birleşik Devletleri, TOBB ETÜ ve ASELSAN arasında yapılan anlaşma ile dünya devlerinin milyar dolarlar yatırdığı AR-GE çalışmaları Türkiye'de yapılacak. Büyük bir iş birliği yapılan anlaşma ise kuantum bilgisayar üretimi için yapıldı. Bu kapsamda ABD, TOBB ETÜ ve ASELSAN işbirliği ile aslında Amerika- Türkiye ortaklığı ile kuantum bilgisayar üretimi yapılacak.

Anlaşma kapsamında Avrupa ülkeleri ve Çin'in yüksek bütçelerle Ar-Ge çalışmaları yaptığı kuantum bilgisayar teknolojisi alanında 5 kübit'lik bilgisayarlar geliştirmek için Kuantum Araştırma Laboratuvarı kuruldu. Kuantum Araştırma Laboratuvarı-KUANTAL adı verilen yeni birimde kuantum bilgisayarlar üzerine yepyeni çalışmalar ve araştırmalar yapılacak. Tabi bu araştırmalardan elde edilen bulgular ile yeni üretimler yapılacak.

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Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından önceden yapılan süper iletkenlik deneyleri oldukça önemli. Üniversite bu konuda ciddi deneyime sahip. Tabi bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve ASELSAN'ında yer aldığı projedeki büyük avantajlardan bir tanesi. Çünkü bu bilgisayar araştırmalarındaki hesaplamalar süper iletkenler yardımıyla yapılıyor.

Bu bilgisayarların avantajları da aslında yine süper iletkenler sayesinde başlıyor. Normal bilgisayarlarda kullanılan yarı iletken maddeler bir durumun sadece bir sonucunu hesaplayabilmekte. Yani 2+2=4 gibi tek sonucu ve ihtimali olan sistemler üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Bu cihazlara birden fazla sonuç yüklemek istediğinizde genel olarak çökme donma vb. sonuçlar almaktasınız.

Ancak kuantum cihazlar böyle değil. Hatta normal bilgisayarların yaptıkları işlemler ile kıyaslanamazlar bile. Çünkü bu cihazlar bir sonuçlu işlemlerden ziyade birden fazla sonucu olan işlemlere yönelik çalışmaktalar. Yani sizin için sayısız adet sonucu hesaplayabilmekteler. Bu da özellikle mühendislik gibi üretime yönelik alanlar için bulunmaz bir nimet.

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