TME Yerel Gigabit Ağ Altyapıları İçin Yeni Brainboxes Siviçlerini Tanıttı

TME ürün kataloğuna kısa süre önce yerel gigabit ağ altyapıları için tasarlanmış olan yeni Brainboxes siviçler eklendi. İngiliz firması her zaman modern endüstriye yönelik çözümlere odaklanmaktadır; burada Arduino veya Raspberry Pi gibi popüler platformlara dayanan Ethernet ve IoT modülleri üzerinden proses kontrolünü merkezi hale getirmek kilit rol oynamaktadır.

TME gigabit ethernet anahtarı neler sunuyor?

Yeni Brainboxes siviçler iki çifte ayrılmaktadır. Aslında SW-114 ve SW-514 ile SW-084 ve SW-584 model çiftleri aynı ürünlerin farklı muhafazalara yerleştirilmiş çeşitleridir. SW-114 (muhafazasız model) ve SW-514 (DIN raya monteli model) alıcılar arasında ağ sinyali dağıtımına yönelik geleneksel, yönetilmeyen siviçlerdir.

Standart ağ kablolarını destekleyen dört Ethernet portuna (RJ-45) sahiptir. Bir önemli özellikleri, 5 V ile 30 V DC arasında geniş bir güç besleme gerilimi aralığı ile çalışabilmeleridir, böylece sistem bünyesinde zaten mevcut sayısız güç besleme hattına bağlanabilirler.

Dahası, kesintisiz çalışma sağlamak için iki bağımsız kaynaktan güç beslenebilmektedir. Bu siviçler -40°C ile 80°C arasındaki sıcaklıkların üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandıklarından geniş termal tolerans aralığı bir diğer önemli özelliktir; bu sayede "sıradan" ürünler için uygun olmayan ve hatta mahzurlu sayılan şartlarda çalışabilmektedirler.

SW-084 ve SW-584 modellerinin parametreler ve özellikleri yukarıda anlatılan modellere benzerdir, belirtilen ilk model pano veya duvara monteli bir muhafazada yer almaktadır (ve çalışma sıcaklığı aralığı bir miktar daha dardır). SFP arayüz desteği bu ürünlerin en önemli özelliğidir. Small Form-factor Pluggable standardı özellikle büyük ölçekli endüstriyel tesislerde popüler bir çözümdür.

Kullanılan modele bağlı olarak çeşitli kablolar (hem geleneksel hem de fiber optik kablolar) kullanarak uzun mesafeler boyunca iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Etkileyici parametreler, çeşitli modeller ve SFP desteği gibi özellikler Brainboxes siviçleri hızlı, modern ve ölçeklenebilir endüstriyel ağlar kurmak için mükemmel bir çözüm yapmaktadır.