Tivibu Ağustos Ayında Dopdolu İçeriklerle Seyircinin Karşısında

Platform, Kirala Satın Al, Film ve Dizi klasöründe yepyeni içerikleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Tivibu ağustos ayında Tivibu Kirala Satın Al klasöründe bu senenin merakla beklenen filmlerinden olan ve başrollerinde Chuck dizisinin başrol oyuncusu Zachary Levi'nin yer aldığı Shazam! Tanrıların Öfkesi filmi yer alıyor. Klasörde ayrıca aksiyon ve macera türünün başarılı yapımlarından olan, kadrosunda, Mackenyu, Sean Bean ve Madison Iseman gibi başarılı isimlerin bulunduğu Zodyak Şövalyeleri filmi izleyicilerle buluşuyor.

Ek olarak Tivibu ağustos ayında usta oyuncu Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı komedi-dram yapımı Hayata Röveşata Çeken Adam filmini platforma dahil ediyor.

İzleyicilerden tam not alan animasyon filmler Tivibu'da

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan filmleri izleyicileriyle buluşturan Tivibu bu ay; babası gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayallerinin peşinden gitmesini konu edinen animasyon filmi Cesur İtfaiyeci'yi seyircilerle buluşturuyor.

Yine 2022'nin beğenilen animasyon yapımlarından biri olan Karlar Kraliçesi ve Prenses ağustosta Tivibu Film klasöründe yer alıyor.

Tivibu, Film klasöründe bu ay izleyicilerden tam not alan ve Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in başrolünde olduğu Baba filmini izleyicilerle buluşturuyor. Ayrıca izleyicilerin beğenisini kazanan başrolünde Colin Farrell'in olduğu Ava ve halterde dünya rekoru kıran sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu da klasörde yer alıyor.

Tüm dünyada sevilen dizileri her ay izleyicileriyle buluşturmaya devam eden Tivibu ağustosta FX'in beğenilen dizisi True Lies'i platforma dahil ediyor. Dizi, günlük rutininden sıkılan bir öğretmen olan Helen'in, sıradan görünen kocasının olağanüstü bir ikili hayat sürdüğünü öğrendikten sonra yaşadığı maceraları anlatıyor. Tivibu Dizi klasöründe ağustos ayında, The Diplomat, Three Pines ve Pale Mountains dizileri de izleyicilerle buluşuyor.