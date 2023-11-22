Titra Alpin: Terörle Mücadelede Kullanılan İnsansız Helikopter

Geçtiğimiz yıl sipariş verilen ve envantere giren yerli insansız helikopter Alpin, terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. Alpin'in özellikleri ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verildi.

Geçtiğimiz yıl buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sipariş verilen ve 2022'de envantere gireceği söylenen, Titra tarafından üretilen yerli insansız helikopter Alpin hakkında bilinen tüm detayları paylaştık. Nitekim beklenen oldu ve bu hava aracı sahada aktif kullanıma katıldı. Üstelik terörle mücadele operasyonlarında yer aldı. Peki neler yapabiliyor? İşte Titra Alpin özellikleri…

İnsansız helikopter Titra Alpin, terörle mücadele operasyonuna katıldı!

Titra tarafından 2 kişi kapasiteli ve maksimum üç buçuk saat havada kalabilen bir helikopter platformu üzerine inşa edilen Alpin, oldukça kısa bir süre içerisinde mevcut özelliklerini kat be kat geliştirdi. Öyle ki geçtiğimiz yıl seri üretime geçen versiyonu, prototipinden yüzde 25 daha fazla yük taşıyabiliyor ve yüzde 25'e yakın daha uzun uçuş süresine sahip.

Peki terörle mücadele kapsamında nasıl kullanılıyor ve başka hangi amaçlarla kullanılabilir? Öncelikle insansız helikopter Alpin'in halihazırda TSK envanterinde olduğunu belirtelim. Hatta Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan askeri üsse cephane ve yemek taşıdığı biliniyor.

ABD hala piste çıkaramadı: Bayraktar TB3 lodos fırtınasında uçtu!

Bu da uçak inip kalkacak pist olmayan bölgelerde, zırhlı araçlarla ilerleyemeyeceğiniz dağlık alanlarda veya bu sevkiyatlarda maliyeti düşürmek istediğiniz durumlarda lojistik için en iyi çözüm haline geldiğini gösteriyor.

Tabii yalnızca lojistik için değil, birçok farklı alanda kullanmak mümkün. Örneğin faydalı yük taşıma kapasitesi 200 kg seviyesinde olduğu için füze ve roket sistemlerini veya radar ve elektronik harp sistemleri de entegre edilebilir. Ek olarak lojistik kolaylığı sayesinde sivil amaçlarla da kullanılabileceğini belirtelim.