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Tinder, yapay zeka ile flört deneyimini güçlendiriyor

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Match Group, OpenAI ile yapay zeka ortaklığına imza attı. Tinder, yapay zekayı uygulamalarında kullanarak flört deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Tinder, Hinge, OkCupid ve neredeyse tüm popüler flört uygulamalarının sahibi olan uluslararası konglomera Match Group, OpenAI ile önemli bir ortaklık imzaladı. Şirket, "çalışma ile ilgili görevlerde" çalışanlara yapay zeka yardımı sağlayacağını belirterek birkaç ayrıntı paylaştı.

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Flört devi, uygulamalarında yapay zekayı "gerçekten her şeyin içine" sıkıştırmak için uzun vadeli bir planının olduğunu söylüyor. ChatGPT'yi çalışanlarının günlük sorumluluklarına dahil etmek, online flörtü yapay zeka odaklı bir işletmeye dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım.

Şirket, Match Group'un Kurumsal İletişim ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla yeni ortaklığını kutladı. Açıklamada, sanki kurumsal strateji hakkında kendi duygularına sahipmiş gibi, AI tarafından kaleme alınmış gibi görünen alıntılar bulunuyor.

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Anlaşma, açıklanmayan bir miktar karşılığında satın alınan 1000 ChatGPT Kurumsal lisansını içeriyor. Şirket, yapay zekayı iletişim, kodlama, tasarım, analiz, şablonlar oluşturma ve diğer tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için kullanmayı planladığını belirtiyor.

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Match Group'un Baş Teknoloji Sorumlusu Will Wu, yapay zekayı kullanmanın "günlük görevlerimize bir tutam sihir eklemek gibi olduğunu" söylüyor. Wu, bunun tam anlamıyla bir "tamamen iş kültürü devrimi" anlamına geleceğini vaat ediyor.

Bir Match Group sözcüsü, şirketin son döneminin çoğunda güven ve güvenlik çabalarını güçlendirmek, eşleştirme algoritmalarını geliştirmek ve çeşitli diğer amaçlar için yapay zekayı kullandığını belirtti. Ancak yapay zekayı her şeyin içine eklemek, kullanıcıların flört hayatları üzerinde astronomik güce sahip bir şirkete büyük bir değişiklik getiriyor.

Şubat ayının başlarında, bir adamın Tinder'da 5.000 kadınla ChatGPT aracılığıyla konuştuğu bildirildi. Bu durumun, Match Group'un politikalarını ihlal etmediği bildirildi. Bunun, en önemli yapay zeka prensibi olan "otantikliği teşvik etmek" olduğu belirtildi.

Bir şirket sözcüsü şirketin Tinder ve Match Group'un yapay zekayı flörtü daha iyi hale getireceğine inandığını söyledi. Aslında, Match Group, sohbet başlatıcılarını yazmak veya buluşma fikirleri önermek gibi görevleri yerine getirebilecek kendi yapay zeka araçlarını oluşturmayı keşfetmek istiyor.

Bu da bir dahaki sefer flört uygulamasında biriyle sohbet ederken kendinize sormanız gerekebileceği anlamına geliyor: Bir robotla mı flört ediyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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