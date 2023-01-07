TikTok, yeni film ve dizi özelliğini kullanıma sundu!

TikTok, uygulama içerisinde film ve diziler hakkında bilgi vermek için IMDb ile entegrasyon anlaşması yaptı.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile en popüler film ve diziler hakkında bilgi veren IMDb platformu arasında bir işbirliği anlaşması yapıldı. Bununla beraber iki platform, birbirine entegrasyon desteği sağladı. İşte ayrıntılar…

IMDb'deki yapımlar, TikTok'a entegre edildi!

Yapılan araştırmalar TikTok kullanıcılarının, uygulamayı eğlenceli içerikler bir yana, film ve diziler hakkında bilgi edinmek için de kullandığını ortaya koydu. Öyle ki uygulama içerisindeki #MovieTok, #FilmTok ve #TVTok gibi etiketlerinin de oldukça popüler olduğunu görebilmek mümkün.

Yapılan iş birliği ile beraber artık TikTok'ta içerik paylaşan kullanıcılar, video açıklamasında IMDb kütüphanesinde bulunan film ve diziler için etiket verebilecekler. Videoyu izleyen diğer kullanıcılar ise etikete tıklayarak, ilgili yapım hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sayfaya yönlendirilecekler.

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Aynı zamanda diğer TikTok kullanıcılarının, sayfasına gittiğiniz film hakkında paylaştığı içerikleri de görebileceksiniz. Normalde video açıklamasına girdiğiniz etikete tıklayarak diğer paylaşımları da görebiliyordunuz. Şimdi ise buna ilave olarak yapım hakkında ayrıntılı bilgileri de görebileceksiniz.

Aynı zamanda Kullanıcılar, TikTok üzerinden IMDb kütüphanesindeki tüm film ve dizileri favorileri arasına ekleyebilirler. Bunun, karşınıza çıkacak olan içerikleri etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor. Zira, seçtiğiniz yapıma özel videolarla daha sık karşılaşabilirsiniz.

Film ve dizi ile ilgili video nasıl yüklenir?

Öncelikle içerik oluşturma kısmına girin.

Bağlantı Ekle seçeneğinden Film ve TV'yi seçin.

12 milyondan fazla film ve dizi arasından seçim yapın.

İçeriğin açıklamasını ve diğer gereken bilgileri yazıp, paylaşın.

Oluşturduğunuz içeriği gören diğer kullanıcılar, seçtiğiniz yapım ile ilgili etikete tıklayarak detaylı bilgilerini görebilir. Bu özellik ile birlikte artık TikTok'ta gördüğünüz film veya diziyi internet üzerinden araştırmanıza gerek yok.

TikTok'un film ve dizi ile alakalı içerik oluşturma özelliği, şu anda yalnızca ABD ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara sunuldu. Önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere yayılması bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok ve IMDb arasındaki bu anlaşma, sinema sektörünü etkileyebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.