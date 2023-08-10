Kullanıcılar, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde kolayca sahte videolar hazırlayabiliyor. Yapay zeka destekli platformlar ile üretilen içerikler için önlem alan TikTok, yeni özelliğini aktif etti. İşte detaylar… TikTok, yapay zeka ile üretilen içerikleri etiketleyecek. Deepfake adı verilen sahte video üretimi son kullanıcıların kolay bir şekilde yapabileceği hale geldi. Sahte fotoğraf ve videoların hızla yayılmasını önlemek isteyen sosyal medya platformları, kendi geliştirdikleri çözümler ile karşımıza çıkıyor. Şirket, yapay zeka tarafından üretilen herhangi bir içeriğin etiketlenmesi gerektiğini içerik oluşturuculara açıkça belirtiyor. Yeni etiket özelliği sayesinde kullanıcılar, oluşturulan içeriklerin sahte olup olmadığını anlayabilecek. TikTok'un video yükleme ekranında yer alan 'daha fazla seçenek' altında yapay zeka tarafından oluşturulan içerik seçeneği bulunuyor. TikTok, etiketin 'içerik kaldırmayı' önlemeye yardımcı olacağını ve platformun etiketlenmemiş içeriği topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırabileceğini belirtiyor. TikTok, 2020'de güncellediği topluluk kurallarıyla birlikte, uygulamadaki deepfake videoları yasakladı. Şirket, deepfake videoları 'Olayların gerçekliğini çarpıtarak kullanıcıları yanıltan ve videonun konusuna, diğer kişilere veya topluma önemli zararlar veren Dijital Sahtekarlıklar (Sentetik Medya veya Manipüle Edilmiş Medya)' olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz hafta, Instagram'ın AI tarafından oluşturulan içerik için benzer etiketler üzerinde çalıştığı bildirildi. Henüz hayata geçmeyen yeni özellik, TikTok'ta yer alan sekme ile benzer bir amaca hizmet edecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kullanıcılar, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde kolayca sahte videolar hazırlayabiliyor. Yapay zeka destekli platformlar ile üretilen içerikler için önlem alan TikTok, yeni özelliğini aktif ett. İşte detaylar…

TikTok, yapay zeka ile üretilen içerikleri etiketleyecek

Deepfake adı verilen sahte video üretimi son kullanıcıların kolay bir şekilde yapabileceği hale geldi. Sahte fotoğraf ve videoların hızla yayılmasını önlemek isteyen sosyal medya platformları, kendi geliştirdikleri çözümler ile karşımıza çıkıyor.

Şirket, yapay zeka tarafından üretilen herhangi bir içeriğin etiketlenmesi gerektiğini içerik oluşturuculara açıkça belirtiyor. Yeni etiket özelliği sayesinde kullanıcılar, oluşturulan içeriklerin sahte olup olmadığını anlayabilecek.

TikTok'tan viral şarkıları bulduran yeni uygulama!

TikTok'un video yükleme ekranında yer alan "daha fazla seçenek" altında yapay zeka tarafından oluşturulan içerik seçeneği bulunuyor. TikTok, etiketin "içerik kaldırmayı" önlemeye yardımcı olacağını ve platformun etiketlenmemiş içeriği topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırabileceğini belirtiyor.

TikTok, 2020'de güncellediği topluluk kurallarıyla birlikte, uygulamadaki deepfake videoları yasakladı. Şirket, deepfake videoları "Olayların gerçekliğini çarpıtarak kullanıcıları yanıltan ve videonun konusuna, diğer kişilere veya topluma önemli zararlar veren Dijital Sahtekarlıklar (Sentetik Medya veya Manipüle Edilmiş Medya)" olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz hafta, Instagram'ın AI tarafından oluşturulan içerik için benzer etiketler üzerinde çalıştığı bildirildi. Henüz hayata geçmeyen yeni özellik, TikTok'ta yer alan sekme ile benzer bir amaca hizmet edecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.