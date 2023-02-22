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TikTok video indirme neden kapandı?

Teknoloji Haberleri

TikTok video indirme neden kapandı?

TikTok kullanıcıları zaman zaman TikTok uygulamasında sorun yaşıyorlar ve bu sorun çözümü için araştırma yapyorlar. Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de TikTok video indirme neden kapandı konusu oldu. Peki, TikTok video indirme neden kapandı?

TikTok uygulamasında son günlerde TikTok video indirme sorunu yaşanıyor ve kullanıcılar TikTok video indirme neden kapandı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, TikTok video indirme neden kapandı?

TİKTOK NEDİR?


TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürüldü.

TİKTOK VİDEO İDİRME NEDEN KAPANDI?

Tİktok video indirme hatası hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Teknoloji

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