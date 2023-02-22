TikTok video indirme neden kapandı?

TikTok kullanıcıları zaman zaman TikTok uygulamasında sorun yaşıyorlar ve bu sorun çözümü için araştırma yapyorlar. Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de TikTok video indirme neden kapandı konusu oldu. Peki, TikTok video indirme neden kapandı?