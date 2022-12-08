TikTok'un başı dertte: Çift dava birden açıldı

TikTok'a güven ve mahremiyet nedeniyle çift dava birden açıldı! Sosyal medya platformu konuyla ilgili açıklama yaptı işte detaylar...

TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaleti tarafından iki ayrı nedenle dava edildi. Davalardan ilki gençlerin uygunsuz içeriğe maruz kalması nedeniyle diğeri ise tabii ki Çin hükümetinin verilere erişme konusunda açıldı. TikTok ise konuyla ilgili kendini savunan açıklamalarda bulundu. Peki, ne söyledi ve davaların detayları neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

TikTok açılan dava için kendini savundu

Indiana, TikTok için açtığı dava için algoritmasının alkol, uyuşturucu madde kullanımı ve cinsellik gibi uygunsuz görülen içerikleri desteklediği ve öne çıkardığını belirtiyor. Ek olarak da sosyal medya platformunun Çin hükümetinin hassas tüketici bilgilerine erişmesi konusunda da yeteri kadar bilgi vermediğinden şikayet ediyor.

TikTok ise açılan dava ile ilgili kullanıcılarının güvenliklerinin onlar için öncelik olduğunu söyleyen açıklamalar yaptı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal olarak güvenlik alanında bütün endişelerini giderebileceğini de belirtti.

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TikTok'a dava açan Başsavcı Todd Rokita, söz konusu davaların bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti tarafından ByteDance'e karşı ilk olduğunu hatırlattı. Ek olarak da davayla ilgili şu sözleri söyledi:

Öte yandan geçtiğimiz aylarda FBI, TikTok'u Amerikalı ve Avrupalı kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Yaptığı açıklamalarda da yine Çin'den bahsederek veri toplayıp toplamadığı konusunda endişeleri olduğunu bildirdi. Popüler sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz haftalarda savaştan dolayı mağdur sığınmacıların bilinçli olarak canlı yayında dilendirilip gelirlerinden komisyon almasıyla da gündem olmuştu.

"TikTok, kullanıcılara verdiği zararı çok iyi bilen ve Çinli bir şirket tarafından şüphelenmeyen tüketicilere salınan kötü niyetli ve tehditkar bir tehdittir. Bu çift dava ile TikTok'u yasalarını ihlal eden yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalarını durdurmaya zorlamayı umuyoruz."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'a yapılan suçlamalarda haklılık payı var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.