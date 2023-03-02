TikTok'u yasaklayacak yasa tasarısı hazır!

Birçok kez soruşturma süreci geçiren TikTok'u yasaklayacak yasa için artık son viraja girildi. İşte ayrıntılar...

Kısa bir süre içinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumuna ulaşan TikTok, birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de yoğun bir kullanıma sahip olan platform, birçok kez tartışmaların odağı oldu. Ayrıca ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da yoğun baskı altında.

TikTok'u yasaklayacak yasa tasarısı için son söz Beyaz Saray'da

ABD ve Avrupa Birliği (AB), güvenlik ve gizlilik nedeniyle TikTok üzerinde büyük bir baskı kurmuş durumda. ABD Aralık ayında, AB ise geçtiğimiz günlerde personellerine uygulamayı yasaklamıştı. ABD, söz konusu yasağın ülke geneline yayılması için son adımlara hazırlanıyor.

ABD'de TikTok'u yasaklayacak bir yasa tasarısı, 24'e karşı 16 parti oyu ile onaylandı ve Beyaz Saray'a doğru yola çıktı. Biden'ın vereceği karara bağlı olarak ABD genelinde uygulama yasaklanacak. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de böylesine bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.

TikTok, özellikle gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle birçok kez inceleme altına girdi. Ancak ABD ve AB'nin soruşturmaya tabii tutmasının asıl nedeni bu değil. Son zamanlarda Çin hükümetinin, TikTok aracılığıyla vatandaşların verilerine eriştiği iddia edildi.

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TikTok'un ana şirketi Bytedance, defalarca bu iddiaların asılsız olduğunu söylse de Çin'e veri kaçıran bazı personelleri barındırdığı gerekçesiyle soruşturma altına girmişti. Öyle ki şirket, bu iddiaları üstü kapalı da olsa kabul etmişti.

TikTok, bugün buna benzer bir nedenle ülkemizde de cezaya çarptırıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Kararın nedeni olarak ise 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edilmemesi gösteriliyor.