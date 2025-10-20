Haberler

TikTok, Türkiye'de Alışveriş Keşfinde Öne Çıkıyor

TikTok, Türkiye'de Alışveriş Keşfinde Öne Çıkıyor
TikTok'un araştırmasına göre Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 84'ü ne almak istediklerini platformda keşfederken, yüzde 55'i izledikleri videolar sonrası aniden alışveriş yapıyor. Tüm ürün keşiflerinin yüzde 15'i TikTok üzerinden gerçekleşiyor.

TİKTOK, yeni yaptığı araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 84'ünün ne almak istediğini platformda keşfettiğini duyurdu. Platformdan yapılan bilgilendirmede yüzde 55'inin ise izledikleri videolardan sonra hızlıca aradıkları ürünü satın aldıkları ifade edildi. Açıklamada, " Türkiye'de tüm ürün keşiflerinin yüzde 15'i artık TikTok'ta gerçekleşiyor" denildi.

TikTok Marketing Science Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre platform, alışveriş yolculuğunun her aşamasında etki yaratıyor. Türkiye'de medya kanalları, e-postalar ve hatta ağızdan ağıza iletişim dahil tüm ürün keşiflerinin yüzde 15'i TikTok üzerinden gerçekleşiyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Araştırmaya göre yılın dördüncü çeyreği, Türkiye'de hem alışveriş hem de kültürel hareketliliğin zirveye ulaştığı dönem olarak öne çıkıyor. Küresel indirim günleri, yılbaşı hazırlıkları, okula dönüş ve sosyal etkinliklerle birleşerek markalar için en yoğun sezonu oluşturuyor. Ancak araştırma, bu dönemin yalnızca kısa süreli kampanyalardan ibaret olmadığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 64'ü büyük indirim günleri dışında da alışveriş yaptığını belirtiyor. Harcamalar çeyrek boyunca dengeli dağılıyor; Ekim'de yüzde 26, Kasım'da yüzde 37 ve Aralık'ta yüzde 38 oranında gerçekleşiyor.

Kullanıcıların yüzde 55'i TikTok'ta izledikleri videoların ardından plansız veya ani kararlarla alışveriş yaptıklarını söylüyor. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 95'i #Sizinİçin sayfasını 'her alışverişin başladığı yer' olarak tanımlarken, yüzde 84'ü TikTok'un onlara ne almak istediklerini gösterdiğini ifade ediyor.

Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 80'i TikTok'ta reklam görmeye diğer platformlara göre daha açık, yüzde 76'sı markalı içerikleri daha güvenilir buluyor ve yüzde 78'i reklam izlemekten keyif aldığını belirtiyor. Bu veriler, TikTok reklamlarının kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

'TİKTOK, MARKALAR İÇİN BİR ÇARPAN ETKİSİ YARATIYOR'

TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"TikTok, tüketici yolculuğunun her aşamasında etkili bir rol üstleniyor. Keşif, satın alma ve sonrasında gelen marka sadakati artık aynı ekosistemin parçaları. Türkiye'de yaratıcılığın, kültürün ve ticaretin kesiştiği noktada TikTok, markalarla tüketiciler arasındaki bağı yeniden tanımlıyor, markalar içinse bir çarpan etkisi yaratıyor. Türkiye'deki kullanıcıların keşif odaklı alışveriş davranışlarını hızla benimsediğini görüyoruz. Bu da markalar için erken temas ve sürekli etkileşimle büyüme fırsatlarını güçlendiriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
