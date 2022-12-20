TikTok'tan şeffaflık konusunda önemli adım!

TikTok'un 'Sizin için' sayfası kullanıcılarına ilgilenebilecekleri paylaşımları sunuyor. Popüler sosyal medya platformunun bu uygulamasının arkasında yatan algoritmanın işleyişi ise uzun zamandır merak ediliyordu. TikTok'un bu algoritmayı kötü amaçlı olarak kullandığı konusunda ise şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı.

TikTok önerilen videolar için açıklama sunacak!

Yapılan iddialar üzerine hareket geçen TikTok artık algoritmanın çalışma şeklini kullanıcıları ile paylaşacak. Bundan böyle sosyal medya platformunun kullanıcıları karşılaştıkları videoların kendilerin neden önerildiğini öğrenebilecek. Yapılan güncelleme ile kullanıcılar artık önerilen gönderilere eklenen yeni soru işareti simgesi yardımı ile paylaşımın karşılarına çıkma nedenini görebilecekler.

Şirket yaptığı paylaşım ile öneri sisteminin teknik modellerden güç aldığını ve bu özelliğin teknik ayrıntılarını daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Paylaşılan görselde ise gönderinin önerilme nedeni olarak ' Bu video ABD'de popüler' ve 'Hanna'yı takip ettiğin için' ifadeleri gösteriliyor.

TikTok köşeye sıkıştı! ABD'den uygulamaya erişim engeli

Şirket, bu özelliğe zaman içinde "daha fazla ayrıntı ve şeffaflık" eklemeyi planladıklarını belirtti. Böylelikle kullanıcılara yapılan açıklamalar çok daha ayrıntılı ifadeler içerebilir. Bu sistemin gelecekte, kişinin hesap ayarları gibi uygulamanın algoritmasını etkileyen diğer faktörleri de içeren açıklamalara yer verilebileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi sosyal medya platformlarının şeffaflığı konusunda büyük bir tartışma sürüyor. Yapılan değişiklik, TikTok'un kullanıcılarına karşı daha şeffaf olmaya istekli olduğunu gösteriyor. Şirket ayrıca, algoritmalarının ve içerik denetleme sisteminin gözden geçirilmesi için dünyanın en büyük yazılım şirktlerinden biri olan Oracle ile ortaklık kurdu.

Sosyal medya platformu yeni sunduğu özellik ile birlikte algoritmanın kullanıcıları manipüle etmek için kullanıldığı iddialarının da önüne geçmek istiyor. Peki sizce TikTok'un bu yeni uygulaması yararlı olacak mı? TikTok hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.