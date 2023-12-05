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TikTok'ta müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TikTok ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, 48 hesap için adli kontrol kararı verildiği ve yabancı uyruklu 14 kişi hakkında sınır dışı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi de TikTok diyebiliriz. Tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip sosyal mecra ülkemizde müstehcen içerikli yayın yapan kullanıcılar nedeniyle kapsamlı bir inceleme altında. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tiktok ile ilgili son gelişmeleri paylaştı

NTV'nin haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TikTok ile ilgili araştırmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederken, son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ünün tutuklandığını söyledi. Bunun yanı sıra bu hesaplardan 48'i için adli kontrol kararı verildiğini ve yabancı uyruklu 14 şahıs hakkında da sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü ifade etti. Son olarak 612 hesapla ilgili işlemlerin devam ettiğinin altını çizdi.

Bilindiği üzere canlı yayınlarında sadece 1 saatte 100 bin TL gibi yüksek miktarlarda gelir elde ettiği iddia edilen bir TikTok fenomeni geçtiğimiz hafta müstehcenlik suçu sebep gösterilerek gözaltına alındı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan fenomenin ardından platformun ülkemizdeki geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

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Hatta fenomenin gözaltına alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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