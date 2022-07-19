TikTok'ta işler yolunda gitmiyor! İşten çıkarmalar başladı

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumunda. 1 milyarın üzerindeki kullanıcı sayısıyla hem çok konuşulan hem de çok tartışılan sosyal medya platformunda ise işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

TikTok dünya genelinde işten çıkarma yapıyor

Gelen bilgilere göre birçok TikTok çalışanı işini kaybetmiş durumda. Yeniden yapılanmaya gittiği söylenen sosyal medya platformunun bu kapsamda birçok çalışanını da insan kaynakları ile görüşmeye davet ettiği belirtiliyor. İddialara göre Avrupalı çalışanlara önümüzdeki haftalarda bir İK toplantısının yapılacağı bilgisi verilmiş durumda.

Mark Zuckerberg'den çalışanlarına tuzak!

İngiltere'deki TikTok çalışanlarının konu hakkında şimdiden uyarıldıkları ifade edilirken ABD'de bazı personelin ise Pazartesi işe geldikten sonra ilişkilerinin kesildiği öğrenildi. David Ortiz isimli bir çalışan da LinkedIn üzerinde yaptığı paylaşımda işten çıkarıldığını belirtiyor.

Bir TikTok sözcüsü de işten çıkarmaların yaşandığını doğruladı. Bununla birlikte şirket işten çıkarmaların nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. İşten çıkarılanlar ise kendilerine bunun nedeni olarak yeniden yapılanma sürecinin gösterildiğini ifade ediyor.

Sektördeki ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmak zorunda kalan tek şirket TikTok değil. Netflix, Unity ve Twitter da bu süreçte birçok kişinin işine son vermiş durumda. Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta'nın da yüksek iş yükü yükleyerek çalışanlarına işi bırakmaları yönünde baskı kurduğu biliniyor.

Bunların yanı sıra Tesla, 200 çalışanını işten çıkarmanın yanı sıra Kaliforniya'daki ofislerinden bir tanesini kapatma kararı aldı. Bir diğer elektrikli otomobil şirketi olan ABD merkezli Rivian da iş gücünü yüzde 5 oranında azaltacağını açıklamıştı.

Ekonomik kriz tüm dünyada etkisini gösterirken birçok sektörde işten çıkarmalar artmış durumda. İlerleyen dönemde de yeni işten çıkarmalar ile karşılaşabiliriz. Peki siz TikTok'un çalışanlarını işten çıkarması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji