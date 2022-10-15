TikTok'ta dev skandal: Suriyeli savaş mağdurları üzerinden para kazanıyor!

BBC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmada TikTok'un, Suriyeli savaş mağdurları üzerinden para kazandığı ortaya çıkmıştı. BBC'ye göre TikTok, Suriyeli ailelerle anlaşarak onları canlı yayın üzerinden hediye almaları için dilendiricilik yaptırıyor. Hatta şirket, istismar amaçlı yapılan bu dilencilik üzerinden yüklü miktarda komisyon bile alıyor. Peki haberin detayları neler, TikTok konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

TikTok, BBC'nin işaret ettiği hesapları kapattı!

Yayın devi BBC, yaptığı araştırmadan sonra konuyla ilgili soruşturma başlattı. TikTok ise hemen ardından harekete geçti dilendiricilik yapan ve BBC'nin işaret ettiği tüm hesapları kapattı. Açıklama yapan sosyal medya devi, olayın aslında topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. TikTok'ta istismar amaçlı yapılan dilencilik, topluluk kurallarını ihlal ediyor. Ayrıca şirket, 18 yaşından küçük çocukların hediye almasını da yasaklıyor.

BBC'nin raporunda, Suriye'de yerinden edilmiş ve dilendiricilik yaptırılan aileler Çin ve Orta Doğu'da yer alan TikTok'a bağlı ajanslar üzerinden bulunuyor. Hesaplar, 1.000 takipçiye ulaştıktan sonra çocuklar da dahil olmak üzere tüm ailenin canlı yayın üzerinden dilendiriliyor. Bilinçli olarak dilendirilen aileler, canlı yayın üzerinden saatte 1.000 dolara varan hediyeler topluyor.

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BBC'nin raporunda TikTok'un canlı yayın aracılığıyla dilendiricilik yaptırdığı ailelerden yüzde 70'e komisyon da aldığı da belirtildi. TikTok ise raporun bu bölümüne itiraz etti ve ailelerden aslında çok az bir komisyon aldığını açıkladı. Yine şirketin, ailelere İngiliz SIM kartı da sağladığı ortaya çıktı. Çünkü TikTok algoritması, coğrafya üzerinden çalışıyor ve en yüksek mevladaki hediyelerde İngilizler tarafından sağlanıyor.

BBC'nin soruşturmasının ardından TikTok, Suriyeli aileleri bulduğu ajanslar ile de iletişimini kopardı. Ek olarak da sömürü amaçlı dilencilik olarak işaretlenen tüm içerikleri de bünyesinden kaldırdı.

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