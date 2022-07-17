TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

TikTok, son dönemde veri ihlali suçlamalarıyla çalkalanıyor. ABD tarafından oluşturulan baskıda ilk yara alan TikTok güvenlik şefi oldu.

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz  dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumunda. 1 buçuk milyara yakın kullanıcı sayısıyla önemli bir kitle tarafından benimsenen platform, son dönemde ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Şirket, bu sorunları aşmak için mücadele içinde.

TikTok güvenlik şefi ABD kullanıcı veri skandalı nedeniyle istifa edecek

TikTok, son dönemde gizlilik ihlali gerekçesiyle ABD tarafından ciddi baskılarla karşı karşıya. Tüm kollardan saldıran ABD, TikTok'u dört bir yandan kıskaca almış durumda. Görünen o ki bu baskı sonuç vermeye başladı. TikTok'un güvenlik direktörü Roland Cloutier, gizlilik ihlalinin sorumlusu olarak görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

TikTok yaş kısıtlaması getiriyor!

TikTok ana şirketi ByteDance, kendilerine yönlendirilen ABD vatandaşlarının verilerini ülke dışına çıkarma suçlamalarını üstü kapalı da olsa kabul etmişti. Şirket, harekete geçti ve bazı radikal kararlar almaya başladı. Bu kararlardan ilk etkilenen de TikTok güvenlik şefi oldu. Şirket içinden sızan bilgilere göre bu istifaların devamı gelecek.

Öte yandan ABD'nin TikTok saldırıları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki Federal İletişim Kurulu'dan (FCC), Apple ve Google'a önemli bir talep iletildi. FCC yetkilisi Brendan Carr, bu şirketlere iki sayfalık bir açık mektupla App Store ve Google Play'den TikTok'u kaldırmalarını istemişti.

Devam eden süreçte de Senato İstihbarat Komitesi harekete geçti.  Demokrat Başkanı Mark Warner ve Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Senatör Marco Rubio, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) çağrıda bulunarak kısa süre içinde TikTok soruşturma altına alın talimatını iletti. Görünen o ki TikTok, uzun bir süre baskı altında kalacak.

TikTok'a yönelik suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Shiftdelete / Teknoloji

Tam Gemi Şok Denemeleri Google Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title