TikTok Series özelliğini duyurdu! Ücretli videolar olacak

İçerik üreticileri pek çok sosyal medya platformu üzerinden para kazanabiliyor. Son zamanlarda bu platformlar içerik üreticilerine farklı para kazanma yolları sunarken, son olarak TikTok, rakiplerine benzer bir yöntemi uygulamasına ekliyor. Öyle ki, TikTok Series özelliği test ediliyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

TikTok Series ile para kazanmak daha kolay!

Bugün bir TikTok Blog'unda paylaşılan gönderiye göre, TikTok Series içerik üreticilerinin özel videolarını para karşılığı erişime açması anlamına geliyor. Youtube'un "Katıl" özelliği gibi Series'de de içerik üreticileri kendi videolarının ücretini kendileri belirleyebilecek. TikTok'un da belirttiği üzere Series içerikleri aslında normal akıştaki videolarla aynı şekilde. Tek fark TikTok Series içerikleri uygulamadaki bir ilk olarak 20 dakika uzunluğunda olabilmesi şeklinde.

Series özelliği ile birlikte kullanıcılar bu özel videoları ana sayfalarına düşen kısımlarından veya içerik üreticilerinin profillerine girip satın alabilecekler. Ayrıca TikTok, bu özellikle birlikte içerik üreticilerine kendi kullanıcı kitlesiyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. An itibariyle yalnızca birkaç seçilmiş içerik üreticisinde bulunan özellik, yakında tüm içerik üreticileri için başvurulabilir olacak.

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TikTok bu özelliğin ilk safhalarında kendi topluluğunu dinleyerek yol haritalarında değişiklik yapabilir. Öyle ki Series özelliğini platforma en uygun şekilde yerleştirmek isteyen şirket, özelliği uygulamaya hemen getirmeyebilir.

Şirket, bugün paylaştığı blog yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TikTok'taki çok çeşitli değerli ve eğlenceli içerik, hızla dünya çapında bir milyar insanın hayatının bir parçası haline geldi. Bugün, içerik oluşturucuların TikTok topluluğuyla bağlarını daha da derinleştirirken hikayelerini, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını birinci sınıf içerik olarak paylaşmalarının yeni bir yolu olan Series'i tanıtıyoruz."

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