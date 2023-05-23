TikTok, Montana'daki yasağın kaldırılması için dava açtı

Sosyal ağ platformu TikTok, Montana eyaletinin video paylaşım uygulamasına yönelik yasağının kaldırılması istemiyle dava açtı. Montana Valisi Greg Gianforte'nin geçen hafta 419 sayılı Senato yasa tasarısını imzalamasının ardından Montana, bu sosyal ağın kullanımını ya da ağa erişimi yasaklayan ilk ABD eyaleti olmuştu.

LOS ANGELES, 23 Mayıs (Xinhua) -- Sosyal ağ platformu TikTok, ABD'nin batısındaki Montana eyaletinin video paylaşım uygulamasına yönelik yasağının kaldırılması istemiyle dava açtı.

Pazartesi günü açılan dava, Montana Valisi Greg Gianforte'nin geçen hafta 419 sayılı Senato yasa tasarısını imzalamasının ardından geldi. Böylece Montana, bu sosyal ağın kullanımını ya da ağa erişimi yasaklayan ilk ABD eyaleti olmuştu.

Kullanıcıların ürettiği kısa videolarla işleyen Los Angeles merkezli TikTok, yaptığı yazılı açıklamada, "İşimizi ve Montana'daki yüz binlerce kullanıcımızı korumak için Montana'nın anayasaya aykırı TikTok yasağına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı. TikTok, "Daha önceki son derece güçlü emsal kararlar ve vakalar dikkate alındığında itirazımızın kabul edileceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

TikTok'un ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada "her ay 150 milyondan fazla Amerikalının uygulamayı kullanarak kendilerini ifade ettiği ve başkalarıyla bağlantıya geçtiği" ve yasağın ABD Anayasası birinci ek maddesini ihlal ettiği dile getirildi.

Davada ayrıca Montana'nın "temelsiz spekülasyondan başka bir şeye dayanmayan olağanüstü ve eşi görülmemiş birtakım önlemler" aldığı da belirtildi.

Şirket itiraz dilekçesinde, "Bu yasadışı hareketleri durdurmak amacıyla Davacı, Davalı'nın TikTok yasağını geçersiz kılan ve Davalı'yı başlangıç olarak ve kalıcı şekilde TikTok yasağını uygulamaktan alıkoyan tespit kararı ve emri verilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta beş TikTok içerik üreticisi, Montana'ya karşı dava açmıştı. İş kadını, çiftlik sahibi, öğrenci ve eski asker olan farklı meslek gruplarına mensup davacılar, "önemli büyüklükteki bir izleyici kitlesi" için TikTok videoları üretiyor, yayımlıyor, görüntülüyor, etkileşimde bulunuyor ve paylaşıyor.

Öte yandan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği geçen hafta paylaştığı Twitter mesajında, "bu yasa, ulusal güvenlik kisvesi altında konuşma özgürlüğü haklarımızı ayaklar altına alıyor ve hükümetin internet üzerinde aşırı kontrol uygulamasının altyapısını hazırlıyor" şeklide görüş belirtmişti.