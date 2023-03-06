TikTok kullanıcıları dikkat: Bu dolandırılma yöntemi canınızı sıkacak

TikTok kullanıcısı üç kadın, verdikleri röportajda sosyal medya platformu üzerinden dolandırıldıklarını açıkladı. Bu açıklamaya göre üç kullanıcı da vefat eden sevdiklerinin resmini yapması için bir kullanıcıya küllerini gönderdi. Fakat sanatçı olduğunu belirten kişi, herhangi bir eser ortaya koymadı ve ek olarak sözleşmede olmamasına rağmen para istedi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan dolandırıcılık hikayesi için hep birlikte göz atalım.

TikTok kullanıcıları, kimsenin benzer bir dolandırıcılık hikayesi yaşamasını istemiyor

Chad isimli TikTok kullanıcısı, kaybettikleri kişilerin anısını yaşatmak için vefat eden kişilerin küllerinden çizim yaptığını paylaştı. Bunun bir de ücretsiz olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, bir kadından resmi çizilecek kişinin küllerini aldı. Fakat bir süre sonra kadına gönderilen e-posta içeriğinde gümrük ücreti olduğu belirtilen 3 bin 576 dolar ödeme istendi.

Ortada bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşmede yapılacak eserin ücretsiz olduğunu belirten kişi, TikTok üzerinden "Dolandırıldım, annemin bedeninin küllerini çaldı." başlıklı bir video yayınladı. Durumu anlatan bu video sonrasın genç kadın, yalnız olmadığını ve daha önce de TikTok üzerinde benzer şekilde dolandırıcılık hikayesi yaşayan kişiler olduğunu öğrendi.

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Yine aynı şekilde dolandırılan başka iki genç kadın, Chad isimli TikTok kullanıcısının gönderisine yorum yaptığını ve eğer külleri gönderirse ona ücretsiz bir portre yapabileceğini söyledi. Fakat yine aynı şekilde küller gittikten sonra herhangi bir eser gelmedi ve ücretsiz hizmet vereceğini belirten kişi, külleri geri göndermek için 1000 dolar ödeme istedi.

Genç kadınların hiçbiri, dolandırıcıya para göndermedi. Federal Soruşturma Bürosu Woodstock Polis Departmanı'na da konuyla ilgili rapor verildi. TikTok üzerinden dolandırılan kadınlar, dolandırıcının bir daha tekrar etmemesi için uyarıda bulunuyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce sosyal medya ya da internet üzerinden dolandırıldınız mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.