TikTok, Kullanıcılar İçin Ses Klonlama Aracı Geliştiriyor

Yapay zeka hayatın her alanına girdikçe, sosyal medya platformlarının da dikkatinden kaçmıyor. Bu kapsamda TikTok da önemli yenilikler sunmaya devam ediyor. Son olarak TikTok'un, kullanıcılar için ses klonlama aracı geliştirdiği ortaya çıktı.

TikTok, ses klonlama aracı geliştiriyor

TikTok, kullanıcı seslerini kullanarak metinden konuşma sentezleyen bir özellik üzerinde çalışıyor. Yapay zeka destekli ses klonlama aracı, 10 saniye gibi kısa bir sürede kullanıcının sesini kopyalamaya izin verecek.

TikTok tarafından yürütülen testler "TikTok Ses Kütüphanesi" adlı özelliği gözler önüne serdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kısa bir örnek kaydederek seslerinin dijital kopyasını oluşturabilecek. TikTok, yapay zeka tarafından üretilecek ses klonu için sadece 10 saniyelik bir konuşmaya ihtiyaç duyuyor.

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Bir kullanıcının ses profili oluşturulduktan ve Ses Kitaplığı'na kaydedildikten sonra, videolarına bu sesleri ekleyebilecek. Yani sadece 10 saniyelik bir ses örneğiyle, tüm videolara kendi sesini dahil edebileceksiniz. Klonlanan ses kullanıcıya özel olacak yalnızca kullanıcının kendi hesabında kullanılabilecek.

Yygulama kodunda görülen özellik henüz ilk aşamalarında. Ancak kullanıcılardan hüküm ve koşulları kabul ettikleri bir kayıt sürecini kapsayacağı belirtildi. Bununla birlikte metin örneklerini depolama yeteneğini de henüz geliştirilmemiş gibi görünüyor.

TikTok'un ses klonlama aracı kullanıma sunulması halinde, platformda yeni video tarzlarının önünü açabilir. Ancak ses verilerinin nasıl depolandığı ve kullanıcılardan neler isteyeceğiyle ilgili gizlilik sorularını da gündeme getiriyor.