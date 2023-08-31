TikTok, Kafa Kafaya Kampanyasıyla Kullanıcıların Kendi Efektlerini Oluşturmasını Teşvik Ediyor

TikTok, kullanıcıların kendi efektlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yeni özelliği Effect House'u kullanarak; yaratıcılığı ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattığını duyurdu. Kafa Kafaya isimli kampanyada, çeşitli konularda uzmanlaşmış içerik üreticileri ve Effect House tasarımcıları bir araya gelerek yeni efektler oluşturdu.

Sosyal medya uygulaması TikTok, kullanıcıların kendi efektlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yeni özelliği Effect House'u kullanarak; yaratıcılığı ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattığını duyurdu. Kafa Kafaya isimli kampanyada, çeşitli konularda uzmanlaşmış içerik üreticileri ve Effect House tasarımcıları bir araya gelerek yeni efektler oluşturdu.

TikTok'tan yapılan yazılı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kafa Kafaya kampanyası, içerik üreticilerinin ve efekt tasarımcılarının yenilikçi ve görsel açıdan çarpıcı TikTok efektleri tasarlamak için iş birliği yaptıkları 3 saatlik bir süreci kapsadı. Bu süreç, özel olarak belirlenen bir mekanda gerçekleştirildi ve süreci anlatan belgesel tarzında bir video hazırlandı. Videoda, içerik üreticileri ve tasarımcılar buluştu efektleri oluşturma sürecini içeren iş birliği ve yaratım süreçleri ele alındı.

"Kampanya aracılığıyla tanıtılan Effect House özelliği, kullanıcıların kendi efektlerini oluşturmalarına olanak tanıyor. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir Beta sürümünde olan Effect House'u aktifleştiren TikTok, kullanıcılarına yeteneklerini özgürce kullanabilmeleri için yeni alan açmayı hedefliyor.

"Kafa Kafaya kampanyasının yapımcılığını Multi Creative Solutions üstleniyor. Kampanyanın yönetmen koltuğundaysa Ali Can Baytok yer alıyor. Farklı alanlarda uzmanlaşmış bireylerin bir araya gelerek nasıl yenilikçi efektler yaratabileceğini göstermek için yola çıkan TikTok; kampanyada çeşitlilik ve iş birliği ruhuyla kullanıcılara ilham vermeyi amaçlıyor."

Kampanyada yer alan içerik üreticileri ve efekt tasarımcılarının eşleşmeleri şu şekilde oldu;

"Makyaj & Güzellik Kategorisi:

Tasarımcı: Ayşe Özdemir

İçerik Üreticisi: Aleyna Kastrat

Kendin Yap, El İşleri Kategorisi:

Tasarımcı: Cansu Türkmen

İçerik Üreticileri: Muhammet Bettaş

Müzik Kategorisi:

Tasarımcı: Ömer Faruk Özdemir

İçerik Üreticisi: Gökçe Özgül."