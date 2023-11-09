TikTok İçerik Oluşturucu Fonu Sona Eriyor

TikTok içerik oluşturucu fonu sona ermek üzere. İçerik oluşturucu fonu, TikTok üzerinde yüksek takipçi sayısına ulaşan içerik üreticilerine hitap ediyordu. İçerik üreticileri bu yolla TikTok üzerinden para kazanma imkanına sahip. Yeni ortaya çıkan TikTok Yaratıcılık Fonu bu programın yerini alacak.

TikTok üzerinden para kazanmada içerik oluşturucu fonu yerine Yaratıcılık Fonu geliyor

İçerik üreticileri, özellikle TikTok içerik oluşturucu fonundan şikayetçi durumda. TikTok ise tüm eleştirileri dikkate aldı ve Yaratıcılık Fonu için harekete geçti. Ancak içerik oluşturucu fonu gibi Yaratıcılık Fonu'da sadece belli ülkelerde geçerli olacak.

Bildiğiniz gibi TikTok üzerinden para kazanma imkanı sunan içerik oluşturucu fonu sadece ABD kullanıcılarına açık. Yine TikTok Yaratıcı Fonu'da aynı şekilde ABD ikameti olan üyelere açık olacak. İçerik üreticileri fonu özellikle standart bir ödeme sunduğu için eleştiri alıyordu.

İçerikleriniz yüksek sayıda izlenmiş olsa bile, TikTok içerik üreticileri genelde takipçi sayısı ve toplan izlenme üzerinden ücret alıyor. Youtube, Instagram gibi platformların içerik üreticileri için daha iyi ödeme şartları sunmaya başlaması da TikTok Yaratıcı Fonu'nun önünü açtı.

TikTok bu anlamda Yaratıcılık Fonu ile içerik üreticileri için çok daha yüksek gelir elde edebilme imkanı sunacağı iddiasında. Şu an için bu yeni formatla nasıl bir format geleceği ise belirsiz.

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Tahminler ise artık popüler olan TikTok videoları için içerik üreticilerine daha fazla para ödeneceği yönünde. Yine YouTube gibi reklam üzerinden de içerik üreticilerine daha fazla pay verilme durumu da ihtimaller arasında.

TikTok, içerik üretici fonu için son tarihi ise 16 Aralık 2023 olarak açıkladı. Bu tarihten sonra ise TikTok Yaratıcılık Fonu devreye girecek. Hali hazırda içerik üretici fonunda yer alanlar, Yaratıcılık Fonu için geçiş yapma imkanına sahip olacak. Yeni üye olanların ise son 30 gün içinde 10 bin takipçisi ve 100 bin üzerinde görüntüleme almış olması lazım.

TikTok para kazanma için getirilen bu yeni Yaratıcılık Fonu programının diğer ülkelere açılıp açılmayacağı ise merak konusu. Bu TikTok özelliği sizce Türkiye'de açılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.