TikTok, Güneydoğu Asya'daki Küçük İşletmelere 12,2 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Güneydoğu Asya'daki 120.000'den fazla küçük işletmenin işlerini çevrimdışından çevrimiçine taşımalarına yardımcı olmak için gelecek üç yıl içinde 12,2 milyon ABD doları yatırım yapacaklarını açıkladı. Yatırım, nakit yardımları, dijital beceri eğitimi ve reklam kredilerinden oluşuyor. TikTok'un Güneydoğu Asya'da aylık 325 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu ve yaklaşık 15 milyon işletmenin bu platformu kullandığı belirtiliyor.

Tik Tok CEO'su Shou Zi Chew Perşembe günü yaptığı açıklamada, sosyal paylaşım platformu TikTok'un Güneydoğu Asya'daki 120.000'den fazla küçük işletmenin işlerini çevrimdışından çevrimiçine taşımalarına yardımcı olmak için gelecek üç yıl içinde 12,2 milyon ABD doları yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırım, kırsal kesim ve banliyölerdeki mikro işletmeler de dahil olmak üzere küçük işletmelere yönelik nakit yardımlar, dijital beceri eğitimi ve reklam kredilerinden oluşuyor.

Chew, Cakarta'da düzenlenen "Tik Tok Etkisi: Güneydoğu Asya'nın İşletmelerini, Eğitimini ve Toplumunu İvmelendirme Raporu" için düzenlenen lansman etkinliğinde konuşma yaptı. Chew, "Bu bölgede ve dünyada ekonomik fırsatların, eğitimin ve topluluk inşasının gelişmesinde oynadığımız rol çok büyük. TikTok'un yarattığı olumlu etkiyi görmek bizi heyecanlandırıyor. Bireylerin, toplulukların ve işletmelerin büyüyüp gelişmesine yardım etme çalışmalarını sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Rapora göre bölgede ankete katılan küçük işletmeler ürün ve hizmetlerini TikTok üzerinden satarak gelirlerini yaklaşık yüzde 50 artırdı ve beş işletmeden dördü (yüzde 79) platformu kullanarak çevrimdışı pazarlama kanallarından çevrimiçi pazarlamaya geçiş yaptı. Ayrıca, ankete katılan TikTok içerik üreticilerinin yüzde 80'inden fazlası, TikTok LIVE ve marka sponsorlukları gibi kanallarla gelirlerini artırdı.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan etkinlikte yaptığı konuşmada, Endonezya'nın 2019 yılında 41 milyar ABD doları değerindeki dijital ekonomisinin 2022 yılında 77 milyar ABD dolarına yükseldiğini ve TikTok'un özellikle gençler tarafından yaygın kullanılan dijital platformlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni yayımlanan TikTok raporu, platformun Güneydoğu Asya'da aylık 325 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 15 milyon işletmenin bu platformu kullandığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)