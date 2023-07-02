TikTok, Güney Afrika'da Facebook'a Meydan Okuyor

CAPE TOWN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Instagram'ı geride bırakarak Güney Afrika'daki "Beş Büyük" sosyal medya platformu arasında ikinci sıraya yerleşen TikTok, Facebook'un ülkedeki hakimiyetine meydan okudu.

Yerel basında Cumartesi günü yer alan habere göre, marka bilgi danışmanlığı şirketi Ornico ve pazar araştırma şirketi World Wide Worx tarafından yayımlanan 2023 Güney Afrika Sosyal Medya Manzarası çalışmasına göre, kentsel bölgelerde 15 yaş ve üstü Güney Afrikalılar arasında yüzde 56,7'lik bir kullanım yaygınlığına sahip olan Facebook, sosyal medyayı domine etmeye devam ediyor.

Öte yandan hızlı bir büyüme göstererek Instagram'ı geride bırakan TikTok, yüzde 30,6 ile ikinci sıraya yerleşti. Araştırmaya göre, TikTok'un büyüyen etkisi 15 yaş altı hedef kitlesinin ötesine geçerek 15 yaş üstünde de etkili olmaya başladı.

Araştırmaya göre, Instagram yüzde 27,6 kullanım yaygınlığı oranı ile Güney Afrikalı sosyal medya kullanıcıları arasındaki popülerliğini korurken, Twitter yüzde 22,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

LinkedIn ise yüzde 14,7 ile beşinci sırada yer alıyor. Bu veri, gençlere pek hitap etmeyen profesyonel bir ağ platformunun iyi bir kullanım yaygınlığına sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmada, Ask Afrika'nın 24.744 katılımcıyla gerçekleştirdiği Hedef Grup Endeksi'nden ve Ornico ile World Wide Worx'un Güney Afrika'nın en büyük markalarının sosyal medya kullanımına ilişkin kendi anketinden elde edilen verilerin bir karışımı kullanıldı.