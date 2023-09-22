TikTok, Google Arama Sonuçlarını Bünyesine Katmak İstiyor

TikTok, genç kuşağın Google yerine sosyal medyayı tercih etmesi üzerine kendi arama motorunu geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu yeni özelliği test ettiğini duyuran TikTok, gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

TikTok her geçen gün büyüyen şöhretini devam ettiriyor. Genç kuşak aklına takılan bir soruyu aramak için artık Google yerine sosyal medyaya yöneldi. Tabi sosyal medya devleri de durumun farkına vardı. Onlar da artık Google'ın yerini almak istiyor. TikTok Google arama sonuçlarını artık kendi bünyesine katmak için kollarını sıvadı. Yeni özelliği test ettiğini duyurdu. İşte detaylar…

TikTok, Google arama motorunun yerini istiyor!

Aslında Google da durumun farkında. Nitekim Google'ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan yaptığı bir açıklamada buna değinmişti. Raghavan: "Yeni internet kullanıcıları alıştığımız zihniyete ve beklentilere sahip değil. Bunu her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Ayrıca çalışmalarımız bize gösterdi ki gençler yüzde 40'ı öğle yemeği için yer ararken Google'ı kullanmıyor." dedi.

Aslında bu durum pek de şaşırtıcı bir olay değil. İnsanların davranış biçimleri son yılda değişkenlik gösterdi. Artık insanlar sosyal medya uygulamalarına daha çok vakit harcıyor. Hal böyle olunca sosyal medya şirketleri de cüzdanlarını doldurmaya devam ediyor. Kullanıcıların uygulamalardan ayrılmadan aradıkları her şeyi bulmaları için bir dizi çalışma yapılmaya devam ediliyor.

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TikTok yalnızca viral dans hareketlerinin bulunduğu bir mecra olmak istemiyor. Kullanıcılarının çevrimiçi olarak yapmak istedikleri her şey için bir arama motoru haline gelmek istiyor. Geçtiğimiz hafta TikTok Wikipedia girişlerini doğrudan arama sonuçlarına dahil etme konusunda çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Şimdi de Google arama motorunu bünyesine katmayı planlıyor. Bu sayede gençlerin gözdesi sosyal medya devi, her yöne genişleyerek şöhretine şöhret katacak.

TikTok özellikle genç kullanıcıların gözdesi. Bu sosyal medya devi ayağına kadar gelen bu fırsatı iyi değerlendirdi. Şimdilik test aşamasında da olsa bu özellik kullanıcıların yüzünü güldürecek. TikTok'ta gezinirken akıllarına takılan bir soruyu arama motorunda aratabilecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.