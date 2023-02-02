TikTok, App Store ve Play Store'dan kaldırılabilir!

TikTok her geçen gün popülerliğini artırırken diğer yandan ise ABD ile yaşanan sorunlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda oldukça popüler olan TikTok hiç kuşkusuz en büyük sosyal medya platformlarından biri konumunda. 1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına sahip olan TikTok her geçen gün popülerliğini artırırken diğer yandan ise ABD ile yaşanan sorunlarla sık sık gündeme geliyor.

TikTok, ABD ile sorun yaşamaya devam ediyor

TikTok son dönemde ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile bir süredir tartışılıyor. Daha önce de popüler sosyal medya platformunun ABD'de yasaklanması gündeme gelmiş olsa da somut bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdi ise ABD'li yetkililer bu durumu bir adım daha öteye taşıyor.

ABD'li Senatör Michael Bennet, Apple CEO'su Tim Cook ve Google CEO'su Sundar Pichai'ye hitaben gönderdiği mektupta Apple ve Google'ın TikTok'u uygulama mağazalarından "derhal" kaldırmasını talep etti. Buna göre Tiktok, App Store ve Play Store'dan yasaklanabilir. Şirketin geniş kullanıcı kitlesi ve agresif veri toplama politikasının ABD'yi bu karara ittiği vurgulanıyor.

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TikTok'un kısıtlanması ve yasaklanması için ülkede daha önce de başvurularda bulunulmuştu. Ancak Senato İstihbarat Komitesi üyesi olan Bennet, TikTok'un kaldırılması konusunda Apple ve Google'a doğrudan ulaşan ilk ABD'li kanun yetkilisi oldu.

TikTok ise üç yıldan fazla bir süredir, uygulamasının ABD'de sunulmasına devam etmek için başta Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) olmak üzere federal hükümetle müzakerelerini sürdürüyor. TikTok, Trump yönetiminden bu yana, uygulamanın ABD kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşabileceği endişesi ile gittikçe artan inceleme baskısı ile karşı karşıya kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine izinsiz olarak ulaştığı ve bu bilgileri dışarı sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Olayı kabul eden TikTok ana kuruluşu ByteDance, casusluk yaptığı anlaşışan dört çalışanını kovduğunu açıklamıştı.

Son yaşanan olaylarla birlikte TikTok'un geleceği de tartışılır hale geldi. Google ve Apple'ın ise ABD'li yetkililere cevabı merakla bekleniyor. Peki siz TikTok'un App Store ve Play Store'dan kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.