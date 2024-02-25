TikTok, Add to Music Özelliğini Dünya Genelinde Kullanıma Açıyor

Son dönemin en çok konuşulan platformlarından TikTok, bir kez daha gündeme geldi. Platformun geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Add to Music özelliği, ilk çıktığında sadece Amerika ve Birleşik Krallık'ta kullanılabiliyordu.

Gittikçe yayılmaya başlayan bu özellik, birçok farklı daha ülkede kolaylıkla kullanılabilecek. Birçok müzikseveri sevindiren bu gelişmenin, TikTok'un dünya çapındaki kullanım oranlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor. İşte tüm detaylar…

TikTok, Add to Music özelliğini dünyaya açıyor

Uygulamadaki Add to Music özelliği sayesinde, kullanıcılar videolarda hoşlarına giden müzikleri anında Apple Music, Spotify ve Amazon Music gibi popüler platformlara kaydedebiliyorlar. Aralık ayından itibaren içinde Türkiye'nin de olduğu 19 ülkede daha aktif olan bu özellikten, 23 Şubat'tan itibaren tam 160'dan fazla ülkede yararlanılabilecek.

TikTok yönetimi konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, Add To Music'i kullanıcıların sevdikleri müzikleri hiç vakit kaybetmeden bulmaları, sonra da bunları tercih ettikleri müzik platformuna kaydetmeleri için tasarladıklarını söyledi. Böylece, kullanıcı deneyiminin iyileştirilerek platformda geçen zamanın artırılması hedefleniyor.

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Bu özellikten faydalanabilmek için, arka planında müzik çalan videoların üzerinde çıkan müzik ekleme butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Ayrıca eklediğiniz bu müziklerden kullanışlı oynatma listeleri yapma şansınız da mevcut. TikTok'un kullanıcılar için yakın zamanda başka yenilikler de sunması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz TikTok kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.