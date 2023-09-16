TikTok'a İrlanda'dan 345 Milyon Euro Para Cezası

İrlanda, TikTok platformunda yaş doğrulama ve gizlilik ayarları ile ilgili yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda 345 milyon euro para cezası verdi. Bu, platformun bugüne kadar aldığı en büyük ceza olarak kaydedildi.

Kısa bir süre içinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumuna ulaşan TikTok, dünyanın birçok yerinde her yaştan kullanıcıya sahip. Platform, başarılarının yanı sıra güvenlik sorunlarıyla da adından söz ettiriyor.

İrlanda, TikTok platformunda 345 milyon euro para cezası verdi

Yaş doğrulama ve gizlilik ayarları ile ilgili 2020 yılında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İrlandalı düzenleyiciler, özellikle çocuklar kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok platformuna 345 milyon euro ceza kesti. Bu karar, platformun bugüne kadar yediği en büyük ceza olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan platform, ülkemizde de benzer bir incelemenin ardından ceza yemişti. Geçtiğimiz mart ayında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu TikTok platformuna 1 milyon 750 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Kararın nedeni olarak ise 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edilmemesi gösteriliyor.

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TikTok'un gizlilik sorunu nedeniyle asıl baş belalısı ABD konumunda. Avrupa Birliği ve ABD, platformun Çin'e sızıntı yaptığını düşünüyor. Birçok konuda gizlilik ihlali olduğu savunulan platform, ABD'nin Montana eyaletinde yasaklanmıştı. Alınan bu karar Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekti. Birçok ülke, konuya ilişkin detayları yakından takip ediyor.

Ek olarak ABD, TikTok üzerindeki baskısını arttırdı. Platformun çatı şirketinin el değiştirmesi için baskı kuran ABD, devlet telefonlarında uygulamayı yasakladı. Öyle ki hemen ardından Kanada da bu hamleyi gerçekleştirdi. Yasaklama kervanına son katılma haberi ise adadan geldi. Mart ayında İngiltere, devlet telefonlarında TikTok'u yasakladığını açıkladı.