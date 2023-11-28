TikTok, 2023'ü özetledi ve 2024 yeniliklerini duyurdu

TikTok, 2023 yılında yaşanan gelişmeleri özetlemek ve 2024 yılında kullanıcıları bekleyen yenilikleri duyurmak için '#TikToktaBaşlar' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe uygulamanın iş ortaklarının yanı sıra çok sayıda içerik üreticisi de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Operasyon Yöneticisi Kinda İbrahim, TikTok'taki içerik tüketiminin uzunluğuna vurgu yaptı. İbrahim " Türkiye'deki kullanıcılar dünya ortalamasının üzerinde uzunlukta içerik tüketiyor, bu da ortalama günde bir Türk dizisinin uzunluğuna denk geliyor. Bu gerçekten Türkiye pazarında en çok ilgimizi çeken ve bizi en çok sevindiren durumlardan biri" dedi.

"BİR DAKİKADAN UZUN İÇERİKLERE 5 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME"

Konuşmaların ardından kısa bir sunum yapan TikTok Türkiye Operasyon Yöneticisi Erkan Ünlü ise 1 dakika üzerindeki videoların önemine vurgu yaptı. Platformda 10 dakikaya kadar video yüklemenin mümkün olduğunu belirten ve geçtiğimiz yıl içerik üreticilerinin yüzde 60'dan fazlasının 1 dakikanın üzerinde videolar ürettiğini söyleyen Ünlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl kullanıcılarımız, 1 dakikadan uzun videoları izlemek için yüzde 90'dan daha fazla zaman harcadı. 1 dakika ve üzeri videolarda, hikayenizi anlatmak ve yaratıcılığınız için daha fazla alana sahip olursunuz ve videolarınızı birden fazla parçaya bölmeniz gerekmez! Ekstra süre sayesinde yeni ve genişletilmiş içerik fikirleri deneyebilir, daha derinlemesine eğitimler oluşturabilir, daha ayrıntılı açıklayıcılar sunabilir, daha uzun hikayeler paylaşabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Uzun video üreten içerik üreticileri kısa video üreten içerik üreticilerine göre daha fazla etkileşime sahip. Bu yüzden 1 dakikadan uzun içerikler içerik üreticilerinin daha çok görünür olmasını sağlıyor. Öte yandan 1 dakikadan uzun içerikler dünya genelinde her yıl 5 milyar görüntülenme elde ediyor."

Etkinlik; eğlence, spor ve oyun, eğitim ve yaşam kategorilerine özel paralel oturumlarla devam etti. Oturumlarda her kategorinin alanında uzman yöneticisi, kategoriye ilişkin iç görülerini paylaşırken, o kategoride uzman içerik üreticileri de katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.