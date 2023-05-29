TİKA, Gana'da Dijital Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Açtı

TİKA, Gana'nın Tamale şehrinde bulunan Tamale Teknik Üniversitesi bünyesinde dijital tasarım ve üretim laboratuvarı Cezeri-Lab'ı açtı. Laboratuvar, 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma imkanı sunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gana'daki Tamale Teknik Üniversitesi bünyesinde dijital tasarım ve üretim laboratuvarı açtı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Northern vilayetindeki Tamale şehrinde bulunan Tamala Teknik Üniversitesi bünyesinde akademisyenlerin ve öğrencilerin, 3D tasarım ve üretimin yanı sıra AR-GE yapabilecekleri laboratuvar "Cezeri-Lab", törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısının eşi Hajia Samira Bawumia, Kuzey Bölgesi Bakanı Shani Alhassan Saibu, Tamale Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Abass Braimah ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Güngör, yaptığı açıklamada, laboratuvarın Gana'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bawumia da laboratuvar için TİKA'ya şükranlarını sunarak, eğitmenlere ve öğrencilere laboratuvarın sağladığı inovasyon imkanlarını akıllıca kullanmalarını tavsiye etti.

TİKA'nın kurduğu laboratuvar, 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma imkanı sunuyor. Laboratuvarda, tamamına yakını Türkiye üretimi çeşitli tipte 3D yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

TİKA'nın görevlendirdiği uzmanlarca üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenlere 2 hafta boyunca cihazların kullanımı ve robotik kodlama eğitimleri verildi.

TİKA tarafından yürütülen 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimlerinin devamı niteliğinde olan ve daha önce Bosna-Hersek, Sudan, Cezayir ve Lübnan'da kurulan laboratuvarlara dünya otoritelerince "Robotların Babası" olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "Cezeri-Lab" ismi verildi.