TİKA Destekli Cezeri Stüdyo'da Üç Boyutlu Teknoloji Eğitimi Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Karadağ Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Stüdyo için üç boyutlu teknolojinin kullanıma yönelik gerçekleşen özel eğitim programını tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Karadağ Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Stüdyo için üç boyutlu teknolojinin kullanıma yönelik gerçekleşen özel eğitim programını tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi.

Karadağ Devlet Üniversitesi Fen Fakültesinde düzenlenen sertifika törenine, Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy ve Fen Fakültesi Dekanı Miljan Bigovic ile davetliler katıldı.

Bakan Mujovic, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyerek ülkede geçen hafta yeni hükümetin kurulduğunu anımsattı.

TİKA'nın faaliyetlerinden haberdar olduklarını ifade eden Mujovic, TİKA'nın Karadağ'da yaptığı projelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Kalkavan da TİKA'nın çalışmaları hakkında Bakan Mujovic'i bilgilendirdiğini aktararak TİKA'nın eğitime verdiği öneme dikkati çekti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların projeler üretebileceğini vurgulayan Kalkavan, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulduklarını kaydetti.

Elektroteknik, fen, makine mühendisliği ve mimarlık fakültelerinden akademisyenlerin katıldığı 2 haftalık eğitim kapsamında, katılımcılara üç boyutlu tasarım, üç boyutlu yazıcı kullanımı ve diğer imalat teknikleriyle elektro-mekanik projeler geliştirebilme becerileri gösterildi.