Ticaret Bakanlığı'ndan deprem sonrası fahiş fiyat soruşturması!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında fırsatçılara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine gönderilecek ürünlere fahiş fiyat uygulamasında bulunan satıcılar için denetim başlattı. Ülke genelinde yürütülecek soruşturma kapsamında e-ticaret satıcıları özellikle incelenecek.

Bakanlık açıkladı: Depremde fahiş fiyata göz açtırılmayacak

E-ticaret platformları başta olmak üzere deprem bölgesindeki afetzedelere yönelik ürünlere fahiş fiyat uygulayan satıcılara denetim başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" şeklinde bir açıklama yapıldı.

"Yaşanan bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

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Daha önce benzer bir hamle Hepsiburada'dan gelmişti. E-ticaret platformu Hepsiburada, depremden faydalanarak fiyatlarda fahiş artış yapan satıcıların önüne geçmek için önlemlerini almaya başladı. Buna göre şirket, iş ortaklarına gönderdiği bildirimde böyle bir durumun yaşanması halinde ilgili satıcı hesabının süresiz olarak yasaklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremin yaşandığı 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Buna ek olarak bölgeye 54 bin çadır ve 102 bin yatak sevk edildiğini paylaştı.

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