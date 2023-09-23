Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı uluslararası akreditasyon aldı

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uluslararası uyuşturucu operasyonlarında analiz raporlarının geçerli olmasını sağlayan eroin ve MDMA (ecstasy) maddelerinde de uluslararası akreditasyon aldı.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlara devam ederken, diğer yandan da suça konu eşya ve delillerin tespiti ile analizi noktasında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, 2020 yılında hizmete başlayan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, teknik yeterliliğin ve güvenilirliğin göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası platformlarda saygınlığı bulunan Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kokain ve metamfetamin maddelerinin akreditasyon sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Son dönemde diğer uyuşturucu maddeler için de akreditasyon çalışmalarına hız verilirken, eroin ve MDMA (ecstasy) maddeleri de akredite edildi. Böylelikle uluslararası akredite edilen madde sayısı 4'e çıktı.

'DOĞRU VE ETKİLİ SONUÇ VERDİĞİNİN KANITI'

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, gümrük kapıları, havalimanları ve deniz limanlarında gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli makamların oluru vasıtasıyla Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiğini söyledi. Özdinç, bunlar üzerinde uzmanlık analiz raporları düzenlendiğini kaydederek, Laboratuvarımızda sentetik, yarı sentetik ve doğal uyuşturucu maddelerin analizleri gerçekleştirilmekte. Laboratuvarın akredite olması sayesinde ise bilimsel ve uluslararası analiz raporları düzenlemekte. 2021 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından iki deney metodunda akredite olan laboratuvarımız bu yıl da kapsam genişletme çalışmaları çerçevesinde 2 deney metodunda daha akredite olarak, güvenli ve kaliteli sonuçlar elde ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Laboratuvarımız, geçen yıl kokain ve metamfetamin üzerinde akredite olmuştu. Bu yıl ise eroin ve MDMA maddeleri üzerinde akredite olarak, uyuşturucu maddelerin ülkemiz için önem arz eden kısımların laboratuvar akreditesini sağlamış bulunmaktayız dedi.

Özdinç, laboratuvarın yılda 2 kez Birleşmiş Milletler tarafından yeterlilik testlerine tabi tutulduğunu belirterek, Aynı zamanda yılda bir kez olmak üzere Türk Akreditasyon Kurumu tarafından denetleniyoruz. Yaptığımız iş ve işlemler bu anlamda teyit ediliyor, doğruluğu kanıtlanıyor. Sertifikasyonlarımız da bu kapsamda her yıl yenilenmekte. Laboratuvarımızın verdiği uzmanlık analiz raporları uluslararası çerçevede geçerli olmakla beraber laboratuvarın doğru ve etkili sonuç verdiğinin bir kanıtıdır diye konuştu.

'GÜVENİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Özdinç, laboratuvarın analiz faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile bir iş birliğine giderek, sadece uyuşturucu madde analizi değil, parmak izi incelemeleri, el yazısı doküman incelemeleri, veri incelemeleri ve görüntü incelemeleri kapsamında 8 personelin eğitim aldığını söyledi. Özdinç, Suç ve suçluyla olan mücadelede Kriminal Laboratuvar Müdürlüğümüz bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, inceleme faaliyetleri konusunda uluslararası geçerli bir analiz faaliyeti yürütmekte. Akredite olmanın laboratuvarımıza kazandırdığı diğer bir önem ise verdiğimiz raporlar uluslararası alanda geçerli olduğundan dolayı muhatap ülkeler tarafından da kabul edilmektedir. Uyuşturucu ve narkotik operasyonlarda önem arz ediyor. Laboratuvarın düzenlediği analizlerin uluslararası geçerliliğinin olması laboratuvarın güvenirliği açısından önemli ifadelerini kullandı.