Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 353 firmaya yüklü ceza!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrasında fırsatçı firmalar, hayati önem taşıyan ürünlerde fahiş fiyat artışları yaptı. Ticaret Bakanlığı, bu durum için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, 353 firmaya fahiş fiyat nedeniyle ceza kesti!

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremleri fırsat bilen bazı firma ve satıcılar, hayati önem taşıyan ürünlerde fahiş fiyat artışları yaptı. Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde fiyat denetimlerinin başladığını açıkladı. Bu kapsamda e-ticaret platformlarına da gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında battaniye, uyku tulumu ve ısıtıcı gibi acil ihtiyaç duyulan ürünlerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplamda 74 milyon 975 bin 532 TL ceza kesildiği ifade edildi.

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Ticaret Bakanlığı'nın ilgili açıklaması şu şekilde;

"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kağıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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