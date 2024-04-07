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THY, Rolls Royce ve Airbus ile iş birliğini büyütüyor

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Türk Hava Yolları (THY), Rolls Royce ve Airbus ile iş birliğini büyütmeye karar verdi. Bu kapsamda THY, geçtiğimiz yıl 70 milyar dolar karşılığında verdiği 350 uçaklık siparişin bir kısmını Türkiye'de ürettirmek istiyor. Rolls Royce ve Airbus ile anlaşma sağlayan şirket, 20 milyar dolarlık üretimi ülkemizde gerçekleştirecek.

350 uçağın 20 milyar dolarlık üretimi Türkiye'de

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat; 28 Nisan'da gerçekleştirilecek imza törenine Türkiye ve İngiltere'nin önde gelen isimlerinin katılacağını açıkladı. Bakanlıkların yanı sıra sivil havacılık sektöründe üretim yapan 30 kadar Türk firmasının da davet edildiğini bildirildi.

Ahmet Bolat, bu anlaşmayla birlikte Türkiye merkezli markalara 20 milyar dolarlık sanayi kapısı açılacağını vurguladı. "TAİ, TUSAŞ ve HAVELSAN gibi kamu şirketlerinin de aralarında bulunduğu şirketler; Airbus'a ve Rolls Royce'a uçak parçası üretecek" dedi.

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Üretim sürecinin takibi için THY, Airbus ve Rolls Royce arasında üçlü bir komite kurulacak ve THY bu komitenin koordinatörlüğünü üstlenecek. Bolat, bu anlaşmayla Türk şirketlerin daha fazla parça üreteceğini ve küresel havacılık sanayiinde rekabet edebileceğini söyledi.

"İmzalayacağımız 20 milyar dolarlık anlaşmanın ülkemiz ekonomisine katkısı artırarak devam ettirme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Şirket, küresel havacılık sektöründeki tedarik sorunlarına ve üretim sorunlarına rağmen hızla büyüdüğünü ifade etti. Geçen yıl filosuna 46 uçak eklediğini belirtti. Ayrıca 2033 yılına kadar 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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